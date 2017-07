El Parlament vol que Salut detalli les necessitats de llits per als pacients crítics

La Comissió de Salut del Parlament va aprovar ahir una proposta de resolució que insta la Generalitat a presentar un pla per conèixer les necessitats de llits per a pacients semicrítics i crítics a les comarques gironines. La proposta, presentada per Ciutadans (C's) i aprovada amb l'abstenció del grup parlamentari de Junts pel Sí, també reclama una millora de l'àrea d'hospitalització als pacients crítics de Girona.

Aquesta proposta de resolució arriba després de l'anunci de la creació d'una nova unitat de cures intensives per a pacients semicrítics a l'hospital Santa Caterina, que complementarà l'UCI del Trueta. Un cop aprovada, el diputat de C's per Girona, Alfonso Sánchez, va voler recordar al conseller de Salut, Toni Comín, que «ben a prop del centre saltenc hi ha el Trueta, que també té necessitats per atendre pacients crítics» ja que actualment disposa de 18 llits per a una població de 824.000 habitants i «són insuficients».