El perfil de l'absentista gironí és el d'una dona d'entre 31 i 40 anys

El perfil del treballador absentista de les comarques gironines és una dona, d'entre 31 i 40 anys i amb menys de tres anys d'antiguitat en l'empresa. Aquesta és una de les dades de l'Observatori d'absentisme de Catalunya elaborat per la mútua Asepeyo que es va presentar ahir en una jornada a Girona. L'anàlisi, que recull dades de 82.000 empreses catalanes i 650.000 treballadors, mostra un repunt del 19% de les baixes laborals per malaltia comuna a Girona.

L'augment s'explica per la recuperació econòmica, però també pel nou sistema d'altes i baixes que es va posar en marxa ara fa un any, indica Jorge Vilanova, subdirector general d'Asepeyo, que a Girona té 9.130 empreses cotitzants per contingències professionals, 74.000 treballadors protegits per accident de treball i malaltia professional i 18.000 autònoms adherits. Segons les dades de l'Observatori de l'Absentisme de Catalunya, gairebé el 80% dels treballadors gironins no va fallar mai a la feina l'any passat, un 19% va agafar una o dues baixes i l'1,75%, més de tres.

L'estudi destaca les patologies traumatològiques -la predominant, a la zona lumbar- com la causa més freqüent de baixa a les comarques gironines, amb una mitjana de 54 dies de baixa a l'any, seguida de les psicològiques, amb una mitjana de 81 dies anuals. Per darrere vindrien altres problemes de salut com els esquinços i les luxacions o les relacionades amb les cervicals.

Els dies de la setmana amb més incidència en baixes són els dilluns i els dimarts, amb gairebé la meitat dels casos. Prop del 34% dels casos tenen una durada inferior als 3 dies, una xifra inferior a la del conjunt de Catalunya, destaca Vilanova, on aquest grup de procediments suposa el 43%.

Aproximadament un 33% de les baixes corresponen a persones amb menys de tres anys d'antiguitat en l'empresa i el grup de treballadors amb menys baixes són els que tenen menys de 60 anys.