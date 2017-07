Proposen millores de 16 milions en dos trams de la C-66 per baixar la sinistralitat

Un informe presentat de l'Associació Espanyola de la Carretera (AEC) i l'Associació d'Empreses constructores i Concessionàries d'Infraestructures (SEOPAN) proposa millores valorades en més de 16 milions d'euros que farien baixar la sinistralitat i en conseqüència, la mortalitat a la carretera C-66. Una via que uneix Besalú amb Palafrugell.

En concret, segons detalla l'estudi presentat aquesta setmana per ambdues entitats, el que es preveuen són actuacions en dos trams. La més costosa és la que abraça el tram de via que va entre Banyoles i Serinyà, on la carretera C-66 és d'un sol carril per cada sentit de la marxa. Aquí segons aquestes associacions, el que s'hi hauria de fer la implantació d'una carretera 2+1, que són aquelles que tenen tres carrils de circulació i on cada sentit de circulació alterna durant determinats quilòmetres l'existència d'un carril addicional.

Aquest tipus de vial asseguren que redueix dràsticament el risc de xoc frontal i frontal-lateral que es produeix majoritàriament en avançaments. Aquest tipus de carreteres, destaca l'estudi, estan desenvolupades amb èxit a Alemanya, Finlàndia i Suècia, on la ràtio d'accidentalitat s'ha reduït entre el 22% i 55%, respectivament .

A la c-66 en aquest tram de Banyoles i Serinyà, que va des del quilòmetre 42,3 fins al 52,8, s'hi preveu una inversió de més d'11,5 milions d'euros per poder crear aquest tipus d'infraestructura. Que evita la construcció d'una autovia, que asseguren que és d'un cost molt mé elevat.

Per altra banda, l'Associació Espanyola de la Carretera i l'Associació d'Empreses constructores i Concessionàries d'Infraestructures també consideren que calen reformes en el tram de C-66 que transcorre entre la Pera fins a Celrà. Aquí a la seva opinió caldria una inversió superior als 5,6 milions d'euros. Aquí consideren que per disminuir la probabilitat d'accident cal optar per un entorn més segur per als usuaris a través de la delimitació dels marges de les carreteres o millores de l'adherència del paviment, entre altres. Tot això, assegura l'estudi per dotar carretera d'una «zona de seguretat» .

L'Associació Espanyola de la Carretera proposa actuacions en 73 trams de vies convencionals amb l'índex de perillositat i trànsit més elevats d'Espanya.