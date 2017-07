«Xupinasso» de glamur a la platja de Sant Pol

En la invitació, d´un color daurat que enlluerna, hi consta el «dresscode» (codi de vestimenta): vestit «d´estiu» els senyors, vestit «de còctel o llarg», les dames. Finalment l´Hotel Alàbriga&Home Suites, el caprici milionari de l'acabalat empresari alemany Valeri Scherer, un «enamorat» de la Costa Brava, on fa 15 anys que hi viu, obre les portes. Dia: avui, Sant Fermí. Hora: les set de la tarda. Lloc: la volta de l´Ametller, a la carretera que va de la platja de Sant Pol a Sant Feliu de Guíxols. I en el Grand Opening (per al comú dels mortals, festa inaugural) no hi faltarà de res: vessarà glamur; hi haurà una explosió de refinament; esclatarà el «xupinasso» d´obertura d´una «experiència mediterrània» que, 365 dies l´any, permetrà descobrir «el màxim esplendor» de la Costa Brava, diuen els promotors. A l´Alàbriga, antiga residència vacacional d´alts directius del desaparegut Banco Exterior de España, avui hi pot «passar de tot»: des de l´aparició d´alguna estrella rutilant de Hollywood –l´organització manté la incògnita del nom del «cap de cartell»–, fins a un vistós espectacle d´una companyia teatral de renom internacional.



Casa de les Punxes

La festa es preveu tan exclusiva com multitudinària, fins al punt que l´hotel habilitarà dos aparcaments per als convidats, un dels quals estarà ubicat a la vasta (i espectacular) finca que ocupa la imponent Casa de les Punxes, un edifici modernista que s´alça a tocar de platja de Sant Pol que va fer construir al final del segle XIX Pere Màrtir Estrada i que està inclòs en el catàleg de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat. «La millor costa d´Europa», en paraules de Scherer, ja compta, doncs, amb un dels millors hotels del continent, de categoria 5 estrelles Gran Luxe –la màxima possible– i amb trenta suites d´entre 80 i 120 m2 que ofereixen «un nivell de serveis i comfort excepcionals» i que aquest cap de setmana estaran ocupades al 100%, confirmen fonts de l´establiment. «Art, gastronomia i la bellesa mediterrània» són els pilars sobre els quals se sustenta el «projecte» personal de Valeri Scherer, que des del minut u ha tingut el suport de la seva esposa Svetlana, responsable de Relacions Públiques i Protocol de l´Alàbriga, que també aspira a convertir-se en «un espai cultural de referència». Un equip format per 22 directius vetllarà perquè el Grand Opening d´avui sigui tot un èxit.

La construcció d´aquesta particular oda al luxe asiàtic no ha estat exempta d´entrebancs: el darrer obstacle va aparèixer el 2 de juny passat, quan l´alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, va aturar les obres de la piscina del sea club –un espai ubicat arran de costa on s´hi podrà prendre una copa i sentir-se l´amo del món– perquè envaïen una finca veïna. L´Ajuntament va paral·litzar les obres en dues ocasions més: al novembre de l´any passat, perquè l´empresa va urbanitzar la calçada sense autorització i perquè va perforar una piscina més gran del compte; i a l´octubre, perquè la segona fase del projecte va arrencar sense llicència. Superats els contratemps, i amb un any de retard sobre el calendari previst, el nou Alàbriga, que disposa fins i tot de clínia d´estètica i de serveis com el Miss Poppins, pensat per entretenir els més petits, ja pot penjar el cartell d´ «obert». O d´«open».