Alguns ajuntaments avançaran els diners per posar aire condicionat als barracons

El Departament d'Ensenyament ha arribat a acords amb alguns ajuntaments gironins perquè avancin diners per instal·lar aparells d'aire condicionat als centres amb barracons que, al juny, van resultar especialment castigats per l'onada de calor. Aquesta és una de les opcions que els Serveis Territorials d'Ensenyament ha negociat amb els consistoris implicats, amb els quals encara té converses obertes per tal de tancar fórmules de cofinançament que ajudin a resoldre un problema que ha marcat l'acabament del curs.

En paral·lel, el director territorial d'Ensenyament, Josep Polanco, va informar que la Conselleria està buscant una partida econòmica extraordinària per posar aire condicionat o bombes de fred i calor «en els moduls prefabricats més vells, i que no venien equipats amb aquests aparells».



Acord amb cinc municipis

El màxim responsable del Departament a les comarques de Girons va assegurar que «la calor ens preocupa», tot apuntant que la de principis d'aquest estiu ha estat «molt acusada». Pel que fa a la solució per evitar que la situació es repeteixi els primers dies de classe, Polanco va dir que les línies en què treballen permetran «arribar a alguns centres al setembre-octubre, però no a tots». «La voluntat hi és per part d'uns i altres» i va remarcar que l'objectiu és «fer el major nombre d'instal·lacions».

Sense entrar en detalls, el director territorial va explicar que es tracta de «corresponsabilitzar-se, de participar en la despesa» a través d'acords específics amb cada consistori, que –va aclarir– «avancen bé». Polanco no va concretar els ajuntaments amb els quals negocia Ensenyament ni amb quins ja ha tancat acords, però en una reunió mantinguda ahir al matí va informar la Federació d'associacions de pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) que cinc consistoris ja s'han compromès a cobrir el cost de condicionar les instal·lacions escolars; avançant una inversió de la que, després, Ensenyament es farà càrrec.

L'organització, que ha liderat les crítiques per l'excés de calor a les aules, es va mostrar satisfeta per aquest compromís i pel propòsit del Departament d'«estudiar cada cas i abaixar la temperatura a dintre de les aules», segons va explicar la presidenta de la delegació gironina de la Fapac. Ella mateixa presideix l'AMPA de l'escola Nou de Quart (9d4t) i va concretar que aquest Ajuntament és un dels que ha accedit a avançar l'aportació per condicionar els barracons. Al setembre, la federació té previst tornar-se a reunir amb el responsable d'Ensenyament a Girona, «per valorar el que s'ha fet i si funciona o no» –va dir Trias.