Banyoles, model de «policia global»

El conseller d'Interior, Jordi Jané, va inaugurar ahir divendres la nova comissaria compartida dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Banyoles i va posar l'equipament com a «exemple» per avançar «cap a un concepte de policia global a Catalunya». Jané va avançar que al 2019 s'haurà reformat la part de la comissaria que correspon als Mossos.

El conseller també va presidir la junta de seguretat al municipi, on es va fer balanç de les actuacions del 2016. Durant l'any passat, a la capital del Pla de l'Estany, els fets delictius es van reduir en un 4,6%.

El conseller va presidir la junta local de seguretat i després va inaugurar la nova comissaria compartida, situada al sector de La Farga i que ja fa setmanes que està a ple funcionament. De la nova comissaria, Jané en va destacar que «obre horitzons» a l'hora d'avançar «cap a un concepte de policia global de Catalunya», ja que els dos cossos hi comparteixen espais.



Obres pendents

A més, el conseller d'Interior també es va comprometre a tirar endavant en breu la part que li correspon fer a la Generalitat: la remodelació de la part de la comissaria que correspon als Mossos. Sobre aquestes obres, Jané va dir que preveuen enllestir-les a principis de l'any 2019.

Durant la compareixença, el conseller també va precisar que la part de la comissaria que acull la Policia Local «haurà d'acollir molts serveis» que ara es presten a la zona de Mossos.

A la junta local de seguretat, el Departament d'Interior, l'Ajuntament de Banyoles i els cossos policials van passar balanç de les dades del 2016. Durant l'any passat, el número de fets delictius a la capital del Pla de l'Estany es va reduir en un 4,6% (passant dels 637 del 2015 als 608). En paral·lel, també es van incrementar les detencions en un 35,3%.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va subratllar la reducció dels fets penals i va dir que s'està anant en la «bona línia». Pel què fa a tipologies, l'alcalde també va explicar que aquell il·lícit més habitual a la ciutat és el furt, que representa el 50% de les denúncies.

Entre aquells delictes que han augmentat, però, hi ha els robatoris amb força a habitatge. Es va passar de 6 a 23. Tot i això, tant l'alcalde com el conseller van voler deixar clar que al darrere d'aquest augment hi havia una banda de xilens.



Detenció de la banda

Aquest grup, que també actuava en altres municipis de la zona, s'havia especialitzat a cometre aquests delictes. Sobretot, van actuar durant el primer trimestre del 2016. «La resposta policial conjunta i una ràpida actuació va permetre detenir-los», va precisar el conseller.

Per últim, tant Jordi Jané com Miquel Noguer van voler posar de relleu que la mitjana de fets delinqüencials a Banyoles se situa «per sota de la meitat» de la resta de Catalunya.

A la ciutat, es cometen 31,5 delictes per cada mil habitants. Al conjunt del país, aquesta xifra se situa per damunt dels 64.