Una cadena d´autoescoles porta la DGT al jutjat per pèrdues per la vaga d´examinadors

La cadena d'autoescoles Hoy-voy ha iniciat els tràmits per presentar als jutjats una reclamació per danys i perjudicis contra la Direcció General de Trànsit (DGT) per les «pèrdues econòmiques» que provoca a les autoescoles la vaga d'examinadors. Aquesta empresa compta amb una autoescola a la ciutat de Girona.

L'empresa considera que la situació de bloqueig d'aquest conflicte és responsabilitat de l'administració pública, sobretot després, segons apunta, que el mateix director de la DGT, Gregorio Serrano, hagi entès que el complement salarial que exigeixen els examinadors des de fa ja més de dos anys és del tot lícit i, a més, hagi traslladat aquesta petició al Ministeri d'Hisenda.

Hoy-voy ha lamentat la «inoperància» del Govern espanyol en aquest afer i recorda que, a banda d'examinadors i autoescoles, hi ha també milers de persones anònimes que en paguen les conseqüències en no poder completar les proves per obtenir el carnet de conduir.

La cadena d'autoescoles recorda que el 2015 la vaga d'examinadors ja va obligar a suspendre 60.000 proves a tot l'Estat i, enguany, ja s'acumulen més de 31.000. Aquest estiu hi ha a Hoy-voy un total de 1.715 pendents de l'examen pràctic per poder treure's el carnet de conduir.

L'empresa ha avisat que portarà el litigi contra la DGT fins a les últimes conseqüències, alhora que li reclama que desencalli «de manera immediata» el conflicte amb els examinadors perquè tots els afectats col·laterals d'aquest conflicte puguin recuperar la seva activitat amb normalitat.

Paral·lelament a les accions legals que tot just ara s'inicien, l'empresa manté oberta la seva campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Change.org per fer arribar al ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, i al director de la DGT, Gregorio Serrano, «l'enuig social» que suposa la vaga d'examinadors. Durant la primera setmana del mes de juliol, la recollida de signatures ja supera els 6.500 suports.

Aquesta setmana les autoescoles gironines van sortir al carrer per reclamar que s'augmenti el nombre d'examinadors de Trànsit a la prefectura de la DGT. Uns 200 vehicles de les empreses gironines van desfilar per carrer cèntrics de la ciutat de Girona per mostrar el seu descontentament amb la política del govern de l'Estat. I van destacar que si continua la vaga d'examinadors, que duen a terme des de principis de mes, i si no hi ha més examinadors, aquesta situació pot fer tancar centres. Després d'acabar la mobilització per Girona es va llegir un manifest, que també se'n va fer lectura a totes les províncies catalanes.