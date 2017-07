El Departament treu l'amiant d'escoles de Cassà, Fortià, Figueres i Girona

El Departament d'Ensenyament eliminarà l'amiant present en les instal·lacions de quatre centres educatius gironins aquest estiu: a les escoles Puig d'Arques de Cassà de la Selva, Teresa Pallejà de Fortià i Dalmau Carles de Girona, a més de l'institut Ramon Muntaner de Figueres.

Les actuacions més importants es realitzaran a les escoles Puig d'Arques i Teresa Pallejà –de Cassà i Fortià, respectivament– i a l'institut Ramon Muntaner –de Figueres–, on els treballs inclouen la retirada d'un dipòsit de fibrociment.

Al desembre de 2016, Ensenyament va tancar un inventari dels centres educatius catalans on encara hi ha estructures de fibrociment o amiant i ha pressupostat una sèrie d'intervencions per a aqust 2017. Els Serveis Territorials del Departament a Girona és un dels que tenen menys instal·lacions amb obres programades i una xifra molt allunyada de les 193 localitzades a Lleida, les 47 al Vallès Occidental, les 22 a la Catalunya central o les 16 a les comarques de Barcelona. Tècnics de la secció d'Obres i Manteniment de cada Servei Territorial inspeccionaran les obres. La retirada i substitució del fibrociment l'han de fer empreses especialitzade, autoritzades pel Departament de Treball i fora del període lectiu. Segons va informar la consellera d'Ensenyament mitjançant una resposta parlamentària al grup socialista, el pressupost de 2017 preveu eliminar amiant en 17 centres de 13 municipis.