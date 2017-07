ERC acusa el govern de Quart de fomentar l'alcohol a la festa major

Alternativa per Quart-Esquerra Republicana de Catalunya (AxQ-ERC) acusa l'equip de govern de promoure el consum de l'alcohol a la festa major, que comença avui, encara que el gruix d'actes se celebrarà el cap de setmana vinent. En concret, aquest grup a l'oposició critica dues activitats programades pel 14 de juliol: un Corre-bars per al que s'ha previst un tiquet de 9 euros, que inclou 6 cerveses i un entrepà a la barra de la Comissió de Festes; i un Concert de Frankfurts i Gintònics, que ofereix aquesta combinació per 3 ?.

AxQ-ERC va lamentar, mitjançant un comunicat, que el govern local «hagi introduït el consum d'alcohol com a tret principal d'alguns actes del programa de Festa Major». És més, qualifica de «vergonyosa» una línia d'actuació que considera «coherent amb el fet d'organitzar una Fira de la Cervesa i no ser capaços de continuar organitzant la Fira de la Terrissa».



L'alcalde defensa la Comissió

L'alcalde de Quart, Carles Gutiérrez, de Quart Actiu Activisme Municipal (QA-AM), es va mostrar molt sorprès per la queixa de l'oposició i va remarcar que els dos actes qüestionats ja s'havien organitzat anteriorment; el Corre-bars celebra la segona edició i el Concert de Frankfurts i Gintònics, la tercera. Gutiérrez va afirmar que mai s'ha produït cap incident relacionat amb el consum excessiu d'alcohol i va explicar que el preu econòmic de la cervesa es deu a què la gestió de la barra va a càrrec dels bars del municipi.

D'altra banda, l'alcalde va subratllar que la programació i el disseny dels actes són decisió de la Comissió de Festes, «gent voluntària» a la qual va agrair «que treballin pel municipi». Carles Gutiérrez va opinar que «el que hauria de fer la gent d'Esquerra és participar i col·laborar en la festa, perquè no ho fan».

Fins el relleu a l'alcaldia que es va formalitzar el 15 de juny, fruit del pacte de govern de QA-AM amb Independents per Quart-PSC-Candidatura de Progrés (encapçalat per l'exalcalde, Pere Cabarrocas), Gutiérrez era, precisament, el regidor d'Educació, Societat de la informació, Cultura i Festes.

Pel que fa la referència a les fires de la cervesa i la desaparició de la de la terrissa, l'alcalde va dir que la primera «està encarada a un altre públic» i va avançar que la segona es recuperarà al voltant d'«un grup format per terrissers, el PDeCAT –a l'oposició– i l'equip de govern»; «l'únic que no hi participa és el grup que critica», va afegir.