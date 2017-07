Jutjat per atacar un home amb un matxet i una navalla al crit de «The Walking Dead»

L'Audiència de Girona ha jutjat aquesta setmana un veí de Ripoll que en va atacar un altre amb un matxet i una navalla al crit de «The Walking Dead». L'home s'enfronta a 9 anys de presó per temptativa d'homicidi i a pagar 1.440 euros de multa per dos delictes de lesions.

L'acusat és un home acostumat a viure a muntanya però ara fa tres anys se li va diagnosticar una malaltia rara que li provoca dolors i va perdre la feina. Una amiga li va proposar estar-se al seu pis a canvi de pagar-li 150 euros. El processat va acceptar i es va traslladar a l'habitatge a principis del 2016. A més d'ells dos, al pis també hi vivia el fill de la dona, un jove de 17 anys.

Els fets que han arribat a judici van tenir lloc la matinada del 8 de gener. Feia poques hores que la dona havia presentat la seva nova parella a l'acusat, i tots quatre –el fill també hi era- s'estaven al menjador de la casa. Segons sosté el fiscal, cap a les dues de la nit, els dos homes es van discutir i el processat va atacar l'altre amb les dues armes mentre es trobava assegut al sofà. Primer amb un matxet coreà –que havia batejat amb el nom de «'The Walking Dead»- i després, amb una navalla militar.

Davant del tribunal, l'acusat va explicar dijous que no recordava «res concret» del que havia passat. Sí que va explicar, però, que aquella nit la seva amiga i el seu xicot havien consumit alcohol i cocaïna. A partir d'aquí, assegura que només recorda haver marxat «enfadat» del pis perquè, quan va voler ensenyar el matxet a la víctima, a l'hora d'agafar-lo l'altre li havia tallat un dit amb la fulla.

El processat també va dir que, per combatre el dolor, solia prendre dinou pastilles diàries i aplicar-se pegats de morfina. També va negar haver begut alcohol.

La seva versió, però, xoca frontalment amb la que va explicar la víctima. L'home, que va admetre haver-se drogat aquella matinada, va dir que l'acusat, que al seu torn anava bevent alcohol, s'havia enfadat de cop amb ell. La víctima estava ensenyant claus de judo al noi de 17 anys i el processat li va retreure que fes mal al jove. «Aquest és el motiu que ell em va donar, però jo crec que estava gelós; se li va posar cara de boig de cop», va relatar l'home.

Aleshores, la víctima va explicar que l'acusat havia anat directe cap a la seva habitació i n'havia sortit amb el matxet a les mans. «Es va abraonar damunt meu, i sort que el vam poder aturar, perquè sinó em mata», va explicar.

Va ser aleshores quan ell i la dona forcejaven amb l'acusat, que el processat es va treure la navalla militar d'entre la roba i li va intentar enfonsar sota la mandíbula. La víctima, però, va reaccionar a temps i el va aturar.

Durant el judici, el fill de la dona va explicar que abans de l'atac va amagar-se al lavabo. Com que sabia el nom del matxet, quan el va escoltar cridar «The Walking Dead», va marxar ràpid del menjador.



9 anys de presó

El fiscal imputa al processat un delicte de temptativa d'homicidi i dos més de lesions lleus. Per al primer, demana que se'l condemni a una pena de 9 anys de presó; per als altres dos, que se l'obligui a pagar una multa de 1.440 euros.

Tot i que l'acusat va dir que aquella nit se sentia com si «estigués flotant», els metges que el van examinar van explicar que l'alcohol i les pastilles no li havien afectat greument les facultats. Entre d'altres, perquè després de marxar del pis, el processat va enviar un SMS a la seva amiga dient-li que sentia haver-li «fallat com a amic».

El cas ha quedat vist per a sentència.