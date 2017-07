Liciten les obres de rehabilitació dels exteriors del parc hospitalari Martí i Julià

Una simulació de com quedarà el parc un cop acabin les obres de rehabilitació.

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) acaba de treure a licitació les obres per recuperar i rehabilitar els espais exteriors del parc hospitalari Martí i Julià de Salt. Els treballs surten a concurs per un import de 677.649,69 euros, amb l'IVA inclòs, i són la fase final del projecte constructiu del complex sanitari, que va començar l'any 1998 amb els primers enderrocs dels edificis de l'antic psiquiàtric.

El projecte, que va ser aprovat pel consell d'administració de l'IAS el passat 27 de juny, s'adjudicarà entre els mesos d'agost i setembre i es preveu que l'execució dels treballs estigui finalitzada a finals d'any.

L'objecitu de les obres és millorar la mobilitat i l'accessibilitat dels usuaris dels equipaments del parc hospitalari, com l'hospital Santa Caterina de Salt, els dispositius de la Xarxa de Salut Mental de les Comarques Gironines o l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'Idibgi.

El conjunt de la zona d'actuació abasta una superfície d'11.342 m2 sobre un total de 114.000 m2 de parc. Les obres es duran a terme a diferents nivells amb l'objectiu de facilitar la convivència de vianants i vehicles, prioritzant les persones i separant els seus recorreguts.

El projecte inclou la rehabilitació d'alguns camins ja traçats però que han quedat malmesos pel pas del temps, que ara seran reesfaltats; i l'adequació d'altres recorreguts que són de terra o sauló i que ara es faran de nou.

També es consolidaran tots aquells recorreguts que fan els vianants habitualment i que han deixat traça sobre els espais enjardinats per on transcorren, mitjançant camins pavimentats que seran accessibles per a persones de mobilitat reduïda.

Un sistema de colors d'asfalt diferenciats, combinat amb el pintat final sobre alguns trams, marcarà els recorreguts per als vianants.

Així mateix i d'acord al treball de l'IAS amb l'ONCE, l'obra permetrà la correcta orientació dels usuaris amb una discapacitat visual.



Més places d'aparcament

Amb l'estudi de necessitats s'ha determinat una ampliació de places d'aparcament dins el parc. Es guanyaran entre quinze i vint places per a cotxes i també creixeran els espais per a deixar-hi les bicicletes i les motos.

També s'ha previst la regulació de l'entrada i aturada de vehicles al davant de l'hospital de Santa Caterina. El disseny proposa una rotonda petita que es combinarà amb dues parades de càrrega i descàrrega de persones, on els cotxes es podran aturar un moment, però no quedar-s'hi.

A més d'aquest nou espai, també hi haurà una zona exclusiva per a les ambulàncies i altres vehicles mèdics autoritzats.

De cares a més endavant, tota aquesta remodelació es complementarà amb la instal·lació d'un control d'accés automàtic per a vehicles, que funcionarà amb el reconeixement de matrícules i permetrà aparcar per un temps limitat dins el parc.

També es vol millorar l'accés al parc hospitalari saltanc, tant per la banda del carrer doctor Castany com pel carrer Ramón y Cajal, per fer que els vianants i els vehicles tinguin entrades totalment diferenciades.

Des de l'IAS destaquen que la recuperació i rehabilitació dels espais es desenvoluparan en harmonia amb l'arbrat i jardins existents i que el mobiliari urbà, nou i reutilitzat, reforçarà la idea de parc.

La reforma també contempla adaptar alguns dels serveis existents com ara l'enllumenat o la recollida d'aigües pluvials, entre d'altres, a la nova disposició d'elements prevista pel projecte.