Millores per als autònoms

Quan feia de diputat a Madrid en representació de CiU i de la demarcació electoral de Girona, els autònoms constituïen objecte principal de la nostra acció parlamentària. Fou el nostre grup qui s'encarregà de rescatar-los de l'oblit –puix existint, no existien en termes de preocupació del legislador i del govern– i anar-los omplint de drets en una equiparació mai resolta del tot respecte de les societats mercantils amb pocs treballadors. Sense por d'equivocar-me, érem els seus genuïns representants. Ho érem a Catalunya, on el teixit d'emprenedors sempre ha estat important, i també ho érem en el conjunt d'Espanya. Em remeto a la web del Congrés dels Diputats, lloc on es troben totes les nostres iniciatives, com també a les memòries que elaboràvem i publicàvem legislatura darrere legislatura i que anomenaren «La feina feta».

Amb això dels processos i la renúncia a intervenir en positiu i de veritat en la governació de l'Estat, l'antiga CiU, autodissolta, ha estat substituïda per Ciutadans (Cs) pel que fa a la millora de la situació legal dels autònoms. El grup parlamentari que encapçala l' Albert Rivera, català, ha vist com la seva inicial proposició de llei sobre Mesures Urgents al Treball Autònom fou acceptada a tràmit pel ple de la Cambra i com, millorada per esmenes d'uns i altres, ha estat aprovada per unanimitat en el si de la Comissió d'Ocupació i Seguretat Social.

Pendent d'altres tràmits, el conjunt de les reformes que s'integren en el futur text legal s'orienten a promoure i facilitar l'activitat d'aquest important col·lectiu, que s'ha vist incrementat com a resultat de l'enorme crisi econòmica patida i encara no resolta del tot. Aquests emprenedors, molts dels quals s'ho juguen tot a una sola carta, d'aquí poc disposaran d'una norma legal que els atorga més drets i més protecció social alhora que els redueix els impostos a pagar com a reconeixement merescut a la seva contribució al teixit productiu del país.

És ben cert, però, que, com en aquells temps de CiU, quan a Madrid pintava alguna cosa i deixava per als antisistema la vulgaritat de mostrar cartells reivindicatius en actes presidits pel cap d'Estat, la futura llei no resol del tot el problema i deixa per a un demà indefinit algunes mesures necessàries tant en l'àmbit laboral com en l'administratiu.

N'han estat conscients els mateixos parlamentaris que, per això, han acordat constituir una subcomissió per seguir aprofundint en els problemes que persisteixen malgrat el paquet de mesures consensuades. Hi ha massa fronts oberts en matèria econòmica com per afrontar-los tots en un únic viatge. Per això i també per les variables parlamentàries, com ara no disposar Cs de la majoria necessària, tot i el suport del PP, s'explica que no és la millor llei per als autònoms, però sí que és la millor llei possible en aquests moments i que la aquesta constitueix un avenç considerable.

El dinamisme econòmic dels autònoms és inqüestionable. Fa quaranta-quatre mesos consecutius que tenen augments en l'afiliació a la Seguretat Social, han recuperat la meitat dels llocs de treball destruïts per la gran crisi , –602.200-, han contractat 366.154 persones més i el col·lectiu suma 3,23 milions de treballadors. Bé que es mereixen aquestes reformes i bé que es mereixen igualment la reglamentació de la cotització a temps parcial, el subsidi d'atur, la revisió del sistema de jubilació o l'abonament a la Seguretat Social per rendes reals de feina. Són assignatures pendents que segurament seguirà liderant Cs ara que el PDeCAT s'ha deslliurat mentalment d'Espanya. Ni sap qui és, ni sap cap on va, excepció feta d'oferir-nos espectacles com els visionats aquesta mateixa setmana, que expliquen el degoteig constant de votants que senyalen totes les enquestes així com les urnes des que va patir l'encanteri de voler ser la segona marca d'ERC. Les misses són celebrades pels sacerdots, no pels escolanets. Aquests últims són perfectament prescindibles.