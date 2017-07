Promoció turística conjunta del Ripollès i el Conflent

El Consell Comarcal del Ripollès i la Comunitat de Comunes del Conflent treballen per a la promoció turística conjunta, per la qual cosa ahir al matí van celebrar una reunió de treball emmarcada en el seu agermanament. Un dels acords presos preveu la creació d'un mapa conjunt que destacarà els llocs més emblemàtics de les dues comarques. Al revers hi haurà informació complementària. També s'ha començat a perfilar el nou «Camí dels orígens», un producte turístic consistent en un sender que vincularà els dos territoris amb el pretext de l'origen de Catalunya.