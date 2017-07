La UdG se situa entre les 400 millors facultats de Medicina del món

La Universitat de Girona s'ha situat per primera vegada entre les 400 millors facultats de Medicina de tot el món. El prestigiós rànquing de Xangai, que compara 1.200 universitats de tots els continents, ha posicionat en el rang 301-400 els estudis de Medicina de Girona, una de les facultats més joves de la UdG, nascuda el 2008. La Universitat de Girona se situa així en el mateix interval que la Universitat Autònoma de Madrid i per davant d'altres com la Universitat Complutense de Madrid, la de Salamanca, la d'Oviedo o la del País Basc, per exemple.

De fet, a la llista internacional només hi ha cinc facultats de l'Estat per davant del centre gironí. Les dues primeres, al top 200 de la classificació mundial, són la Universitat de Barcelona -que aquest any ha passat a la posició 43, avançant respecte el 51 de l'any anterior- i l'Autònoma de Barcelona, que repeteix la posició de l'anterior llista, amb el 151è millor lloc.

Entre les 201 i 300 millors facultats de Medicina a escala internacional hi ha a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, la de Navarra i la de València, i llavors ja vindria la de Girona.

Per elaborar el rànquing de Xangai es tenen en compte indicadors com la tasca dels investigadors vinculats a les facultats de Medicina -els científics més citats o el nombre d'articles que publiquen-i el número d'antics alumnes guardonats amb premis Nobel i medalles Field.

En el cas de la facultat de Girona, el més ben valorat ha estat la feina dels seus investigadors, com les publicacions en revistes especialitzades d'àmbit internacional o el nivell de citacions que han aconseguit.

El degà de Medicina de Girona, el doctor Joan San, destaca l'èxit que suposa aquesta primera aparició a la llista que encapçala la universitat de Harvard, als Estats Units, per a una facultat amb una trajectòria curta, de menys d'una dècada, però consolidada i avalada pels resultats acadèmics, com els obtinguts en les tres edicions dels exàmens MIR als què s'han presentat graduats sortits de Girona.

En la darrera edició de les proves per obtenir una plaça per a la formació mèdica especialitzada, Girona va ser un dels tres únics centres de l'Estat amb un 100% d'aprovats.