El càmping de les maniobres diu que no hi va haver cap arma dins el recinte

La direcció del càmping Illa Mateua a l'Escala, on aquest divendres es va realitzar una exhibició militar, ha explicat que la intenció no era cap altra que «apropar les tasques que realitzen aquests cossos de seguretat a la societat». Asseguren però, que «en cap moment» hi va haver material bèl·lic ni cap tipus d'arma dins del recinte, i concreta que el càmping va oferir les seves instal·lacions per poder realitzar una exposició i una conferència posterior a l'exhibició.

En un comunicat ressalten que la valoració per part del públic va ser «positiva» i que s'havia informat prèviament als clients, a qui van oferir la possibilitat d'assistir a l'exhibició. Des de la direcció recorden que també col·laboren amb el cos de Mossos d'Esquadra i es mostren «orgullosos» de participar en diversos projectes solidaris i mediambientals.



Polèmica

La polèmica es va generar aquest divendres quan una vintena de membres de l'Exèrcit van fer una exhibició militar davant les costes de l'Escala. L'actuació simulava un exercici d'assalt a la línia costanera on els militars i el cos policial es van llençar a l'aigua i van fer ràpel a l'Illa Mateua carregats amb tot l'equip, incloses armes de combat.

En total, van participar disset militars i sis membres del Grup Especial d'Activitats Aquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil. L'exhibició va aplegar nombrosos clients a la zona de la piscina des d'on van poder veure les maniobres. Es dona el cas que el propietari del càmping és el regidor del PDeCAT a l'oposició a l'Escala, Martí Guillem, però, segons l'alcalde, Víctor Puga (PSC), l'Ajuntament no n'estava informat.