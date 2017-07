Girona té 258 agents menys de Policia Nacional i Guàrdia Civil que els previstos per llei

Girona compta amb 258 agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil menys que els previstos en el catàleg oficial. Aquest dèficit d'efectius d'ambdós cossos policials suposa que, dels 1.016 que hi hauria d'haver treballant, només n'hi hagi fins a 758 en actiu.

Catalunya és un punt d'Espanya on ambdues forces de seguretat de l'Estat no tenen les mateixes competències sobre seguretat, fet que fa menys atractiva aquesta destinació per als policies que acaben de sortir de l'acadèmia.

Això provoca, per exemple, que hi hagi places que ningú vulgui ocupar o que, si s'acaben omplint, només és per un parell d'anys i, després, aquests policies busquen un lloc més atractiu per poder desenvolupar la seva carrera professional. Ja que aquí a Catalunya els Mossos d'Esquadra tenen plenes competències, per exemple en seguretat ciutadana, una de les tasques més atractives per a molts policies.

En més d'una ocasió, aquí a la província de Girona, els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han destacat aquesta problemàtica que provoca que agents que passen un any aquí després marxin a altres punts d'Espanya més atractius per als agents més joves i que sovint són de punts de fora de Catalunya.

Aquestes dades, fetes públiques ahir per Efe, destaquen que a la província de Girona la Policia Nacional, segons el catàlèg oficial, hauria de tenir 409 agents en actiu, mentre que només n'hi ha 291. I la Guàrdia Civil, per la seva banda, dels 607 del catàleg, els que hi treballen actualment són 467. A tot Espanya, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen actius 22.000 agents menys que els que figuren en catàleg, un dèficit que pateixen totes les províncies i, fins i tot, els serveis centrals dels dos cossos.



Menys policies nacionals

Així es desprèn de les respostes parlamentàries del Govern espanyol al diputat socialista Antonio Trevín. Aquestes mostren que el dèficit més gran es troba en el cos de la Policia Nacional, amb 64.487 agents actius en l'actualitat, 13.651 menys que els 78.138 del catàleg. Mentrestant, el catàleg de la Guàrdia Civil xifra en 85.263 el nombre d'efectius, però en l'actualitat són 76.928 els actius, és a dir, 8.335 menys.

Aquesta resposta del Govern central coincideix en el temps amb la nova convocatòria de places en el cos de les forces de seguretat de l'Estat, la més gran dels últims nou anys, amb una promoció de 3.331 llocs per accedir a la Policia Nacional i 1.866 més per ingressar a la Guàrdia Civil. Per províncies i en termes absoluts, la plantilla de Madrid de la Policia Nacional és la que més efectius ha perdut, amb 2.066 menys que en catàleg. Tot i així, és la més voluminosa, ja que compta amb 12.181 agents en actiu.