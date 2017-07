Lliguen els amos d'un restaurant, els apunten amb pistoles i roben la recaptació

Assalt violent al Gironès. Quatre homes amb armes curtes van assaltar la matinada de dissabte a un matrimoni que regenta un restaurant d'Estanyol, nucli de Bescanó. Els van lligar, emmordassar i els van posar coixins a la cara perquè no els reconeguessin mentre els amenaçaven amb les armes i els reclamaven els diners.

Després, els lladres van tancar la parella a dins d'una habitació. Ells mentrestant van remenar tota la casa i quan van trobar els diners -se'n van emportar monedes i bitllets, uns 6.000 euros- van fugir. La parella després d'una llarga estona intentant-ho va poder-se desfer de les cordes amb les quals els havien lligat. Van obrir l'habitació on els havien tancat - per evitar que fugissin també van posar una corda a la porta-, i van alertar els Mossos d'Esquadra.

Malgrat el fort ensurt, el matrimoni no va patir ferides. Tot i això, ambdós van quedar molt afectats pels fets, ja que aquesta no és la primera vegada que eren víctimes d'un robatori d'aquesta tipologia. Fa anys enrere, ja van ser assaltats amb arma de foc per uns altres malfactors.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea d'Investigació Criminal de Girona es troben al capdavant de la investigació. Ahir la policia científica va treballar sobre el terreny i entre altres van estar buscant pistes que els portin cap als lladres. Els quatre encaputxats, segons van relatar les víctimes a la policia, anaven amb la cara tapada, portaven guants per no deixar empremtes i tenien un marcat accent sud-americà. La parella va estar retinguda i lligada a dins l'habitació durant molta estona.

El restaurant, que es troba a la carretera d'Estanyol, en una zona aïllada a tocar de camps, compta amb alarma però la matinada dels fets no va sonar. També hi ha càmeres de videovigilància, les quals ara la policia està mirant si els poden aportar quelcom sobre els assaltants.

Els fets van succeir pels volts de les tres de la matinada, i tot indica que els lladres van entrar a la part superior de l'habitatge a través d'una finestra del pis superior. Quan eren a dins, els propietaris del restaurant els van sorprendre i aquí es va desencadenar l'assalt violent. En tot moment, els lladres van dir a les víctimes mentre els apuntaven amb la pistola que si col·laboraven no els farien res. Però tot i això, els van lligar i tancar en una habitació i els van amenaçar. Ahir el negoci va obrir i molts veïns i coneguts van adreçar-se al lloc per lamentar-se del fet.