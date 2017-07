Comencen les obres de la futura UCI per a pacients semicrítics de l´hospital Sant Caterina

Les obres de la futura Unitat de Cures Intensives (UCI) per a pacients semicrítics de l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ja han començat. Els treballs, adjudicats a la UTE Dominion Industry & Infraestructures i Serveis Obres i Manteniment SL per valor de 2.093.154, 64 euros, es troben en fase de fonamentació i aixecament de l'estructura. El centre, que tindrà capacitat per atendre uns 300 persones l'any, té com a objectiu regular i millorar l'atenció dels pacients crítics de la Regió Sanitària de Girona en funció de les cures que necessitin. La metodologia utilitzada en la construcció permetrà reduir al màxim l'afectació a l'activitat de l'hospital de manera que només s'haurà de tancar preventivament i durant quinze dies l'accés la zona de càrrega i descàrrega. La previsió és que els nous equipaments estiguin acabats el primer trimestre de l'any vinent.

La nova unitat que ja s'està aixecant és un projecte que s'emmarca dins de l'aliança estratègica de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona. El seu principal objectiu és regular i millorar l'atenció dels pacients semicrítics de la Regió Sanitària de Girona tenint en compte les cures intensives que requereixin en cada cas. D'aquesta manera, els menys complexos ingressaran en aquest nou centre mentre que la UCI de l'hospital Josep Trueta de Girona atendrà els crítics i més complexos.

Les obres s'han iniciat aquest estiu tal i com estava previst i s'espera que estiguin acabades a principis de l'any vinent. En aquests moments, s'està fent la fonamentació i l'aixecament de l'estructura. La metodologia utilitzada permetrà que l'afectació de l'activitat sigui pràcticament nul·la. De fet, només es tancarà per motius preventius l'accés de càrrega i descàrrega durant uns quinze dies. En total, el nou centre tindrà capacitat per atendre uns 300 pacients l'any, amb una mitjana d'estada de sis dies. A la inversió de l'obra, que es van adjudicar per 2.093.154 euros, cal afegir-hi el cost de l'equipament, que ascendeix a prop d'un milió d'euros.

La posada en marxa de les noves instal·lacions implicarà també un increment de la plantilla de professionals especialitzats en l'atenció d'aquest tipus de pacients, tant en l'àmbit facultatiu com en el d'infermeria.



Un projecte integrat a l'actual hospital

L'equipament es projecta sobre un espai al sud-est de l'hospital, annex a l'actual àrea quirúrgica i a tocar del servei d'urgències. D'aquesta manera, quedarà plenament integrat al centre i connectat amb els serveis assistencials amb els quals operarà. La unitat tindrà una superfície construïda de 737,5 metres quadrats en planta baixa. Les instal·lacions comptaran amb vuit box (dos dels quals seran de reserva), un més per a cures, a banda d'espais propis destinats a control d'infermeria, usos del personal i zones per a familiars i serveis generals.