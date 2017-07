Comencen a pagar les indemnitzacions als afectats per la tempesta

Una setmana i mitja després de la «tempesta perfecta» que va engolir i col·lapsar Girona, el Consorci d'assegurances ha començat a pagar les indemnitzacions als afectats.

Part dels afectats per la calamarsada del passat 30 de juny, que va deixar 52 litres en només mitja hora, ja han cobrat pels desperfectes. Segons ha confirmat el president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona, Jordi Triola, el consorci va donar les primeres ordres de pagament el dijous passat. L'ens actua en situacions excepcionals com la que es va produir en la passada tempesta.

Triola calcula que a finals de mes ja hauran atès tots els casos relacionats amb la calamarsada: «gràcies a la bona coordinació, una setmana després del desastre ja s'han començat a rebre les primeres indemnitzacions», ha ressaltat Triola. Fins al passat divendres, el Consorci d'assegurances havia rebut 462 reclamacions, la majoria d'habitatges particulars i negocis. D'aquestes, 196 corresponien a habitatges i comunitats, 163 a oficines o indústries i 103 a vehicles.

Els baixos dels comerços van ser uns dels principals afectats, deixant negocis plens d'aigua i calamarsa i obligant-los a tancar. A banda de la inundació de magatzems ubicats en els soterranis, també hi ha domicilis on l'aigua els va entrar dins, o garatges on hi havia cotxes. Va causar múltiples desperfectes.

Dues vies separades

Les reclamacions en situacions extraordinàries com les de la calamarsada es canalitzen a través de dues vies. D'una banda, el consorci, representat per l'Estat, i de l'altra, la companyia asseguradora. El consorci cobreix els casos provocats directament per la inundació i les assegurances, la resta. «Si l'aigua t'entra per sota la porta se'n fa càrrec el consorci, si ho fa per la teulada ho fa la companyia», ha aclarit Triola.

És possible que hi hagi afectats que hagin de tramitar les reclamacions a través de la seva asseguradora i també a través del consorci.

El Col·legi de Mediadors d'Assegurances considera que la celeritat en el pagament de les indemnitzacions és el resultat de «l'esforç i la coordinació» que hi ha hagut entre institucions. Són 26 els pèrits i professionals que continuen avaluant els danys que va provocar la calamarsada.



La importància de l'assegurança

El Col·legi de Mediadors d'Assegurances ha recordat la importància de tenir contractada una assegurança. En vehicles és obligatòria, però en habitatges no. En els casos en què no es disposi d'una pòlissa, l'afectat no cobrarà res en cap cas.

El president del Col·legi preveu que a finals d'aquest mes de juliol ja s'hauran resolt «la immensa majoria de casos». Segons Triola, ara falta acabar els peritatges i que es vagin donant les ordres de pagament. La intervenció del consorci es deu a la gravetat de la tempesta. En alguns moments es va arribar als 190 l/m2, un fet excepcional i pel qual hi entra l'Estat.

El president del Col·legi recorda que si s'ha inundat un pis, i l'inquilí no té una assegurança, haurà de pagar de la seva butxaca encara que estigui de lloguer. Triola, però, va més enllà de casos tan excepcionals com el de la calamarsada. «Si, per exemple, et deixes una aixeta oberta i no tens una assegurança hauràs de pagar els desperfectes dels pisos afectats i el teu. D'aquí la importància de tenir pòlissa», conclou.

En tres dies es van produir més de 400 actuacions dels Bombers i el telèfon d'emergències 112 va rebre 299 trucades a causa de les fortes pluges. Els establiments comercials van ser uns dels principals afectats. Van haver de desallotjar l'Hipercor. El despreniment de plaques del sostre, que van cedir per l'aigua, va obligar a desallotjar els clients de l'edifici.

Girona ha tornat a poc a poc a la normalitat. Una setmana i mitja després de la tromba d'aigua, ja no queda rastre dels vials inundats, els cotxes atrapats, cascades d'aigua entrant als aparcaments subterranis, magatzems inundats, sostres que cedien i contenidors navegant.

El primer diumenge de rebaixes, molts establiments no van poder obrir. O bé perquè se'ls havia fet malbé la mercaderia o perquè havien patit destrosses en el mobiliari. En ambdós casos, els empresaris van tenir pèrdues.