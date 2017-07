Girona, Calonge i Lloret de Mar són els tres municipis preferits pels lladres d'habitatges

Els robatoris en domicilis són un dels delictes més sensibles per als ciutadans de les comarques gironines ja que es tracta d'una invasió a una parcel·la privada de la vida que es creu inviolable. Els lladres accedeixen als habitatges quan no s'hi és però de vegades han causat més d'un ensurt i, fins i tot, algun tipus d'acció violenta en trobar-se els propietaris a casa.

Lluny ja queden els assalts violents que van castigar durament les comarques de Girona entre els anys 2009 i 2013. Ara els que hi ha són, com han reconegut els Mossos, robatoris entre clans de traficants de drogues que s'assalten els domicilis entre ells.

En els últims tres anys (2014 a 2016) a la província de Girona hi ha hagut un total de 10.067 robatoris en domicilis. Aquí s'inclouen el delicte de robatori amb força en domicili i el de robatori amb violència i/o intimidació en domicili. Cal destacar que la majoria són amb força. Tot i això, segons dades del Departament d'Interior adjuntes a una resposta parlamentària, entre el 2014 i el 2016 s'han produït 68 robatoris violents.

La distribució geogràfica d'aquesta tipologia de robatoris mostra que les zones on hi ha més robatoris en habitatges són: la capital Girona, la comarca de la Selva i la del Baix Empordà. Això es pot explicar perquè a la ciutat de Girona és on hi ha més concentració de població. I a la resta perquè, en moltes ocasions, els lladres busquen domicilis en zones residencials i que, per tant, majoritàriament són segones residències. Aquí es troben que, en època no estival, els habitatges poden estar buits i, per tant, els és més fàcil d'accedir-hi.

Quant a les poblacions on hi ha més robatoris, l'any 2016 cal destacar la capital de la província. Girona ocupa el primer lloc del rànquing. Se'n van produir 411 el 2016, un 20,53% més que l'any anterior, quan n'hi va haver 341. La resta de municipis amb més fets són a la Costa Brava. El segon lloc del rànquing l'ocupa el municipi de Calonge, amb 264 robatoris amb força en domicilis i un de caràcter violent. El tercer municipi on es cometen més aquests delictes és Lloret de Mar. N'hi va haver un total de 213, un d'ells va ser un robatori amb violència i intimidació.

I finalment a Castelló d'Empúries l'any passat va haver-hi 205 robatoris en habitatges, un d'ells de caràcter violent.

Pel que fa a municipis on l'any passat no hi va haver cap robatori en un domicili, n'hi ha diversos a les comarques de Girona. Per exemple, a Riumors, ni el 2015 ni el 2016 n'hi va haver cap. Fet que també succeeix a Esponellà, on des del 2014 no n'hi ha cap, tot i que aquell any se'n van produir tres.

Els robatoris en domicilis a les comarques de Girona han viscut un increment entre l'any 2015 i el 2016 força destacat, d'un 15,09%. Durant l'any passat n'hi va haver prop de 10 cada dia, si tenim en compte que el total és de 3.646, mentre que l'any anterior n'havien estat 3.168. El 2014, en canvi, hi havia hagut un repunt d'aquest tipus d'assalts dels lladres en habitatges, amb 3.253.

Segueixen pujant

La tendència de fet va a l'alça i, segons les últimes dades que va fer públic el Ministeri de l'Interior en el seu darrer balanç de sinistralitat, corresponent al primer trimestre de 2017, a Girona segueixen a l'alça però de forma més continguda. Segons aquest informe, entre gener i març d'enguany hi ha hagut un 1,5% més de robatoris amb força en domicilis. S'ha passat de 826 a 832 fets d'aquesta infracció penal.