Mulla't reivindicatiu per l'esclerosi

Prop de 100 piscines de les comarques de Girona van celebrar ahir el Mulla't per l'esclerosi múltiple, una acció de sensibilització social i de solidaritat amb les més de 7.000 persones que pateixen aquesta malaltia a Catalunya. L'acte central de la província es va celebrar, com cada any, a la piscina de la Devesa de Girona, on diverses personalitats es van llançar a l'aigua al voltant de les 12 del migdia.

A part d'aquesta instal·lació, 90 piscines més de les comarques gironines es van sumar a la ja tradicional activitat; 22 a l'Alt Empordà, 17 més al Gironès, 14 a la Selva, 12 a la Garrotxa, 11 al Baix Empordà, 7 al Ripollès i 4 al Pla de l'Estany. L'organització demana que cada piscina organitzi entorn al Mulla't activitats lúdiques, culturals o esportives. El dia del Mulla't els voluntaris inscriuen les persones que volen nedar metres en solidaritat amb les persones amb esclerosi múltiple, es comptabilitzen en un registre i reben un diploma acreditatiu.



300.000 euros de recaptació

Arreu de Cataluna més de 100.000 persones es van capbussar a 625 piscines per contribuir a la investigació de l'esclerosi múltiple. La jornada va aconseguir recaptar prop de 300.000 euros, que aquest any es destinaran fonamentalment a la millora de les condicions laborals dels malalts.

«Les empreses entenen malament les necessitats de conciliació de les persones amb esclerosi múltiple», va denunciar la presidenta de la fundació organitzadora, María José Abella, que va instar les administracions a involucrar-se en aquesta qüestió. Segons el darrer estudi presentat per la Fundació Esclerosi Múltiple, prop del 80% dels malalts han de deixar el seu lloc de treball al cap de 10 anys de ser diagnosticats perquè les companyies no accepten les necessitats d'aquestes persones.

Maria José Abella va assegurar que la jornada d'ahir és «el dia més important» per a la Fundació Esclerosi Múltiple, ja que l'entitat fonamenta bona part dels recursos destinats a la investigació gràcies als donatius recollits arreu de les piscines participants. Centres esportius, complexos d'oci i diversos càmpings es van sumar un any més a la causa.

Les piscines del centre esportiu Can Caralleu van acollir l'acte central de la festa, on una vintena de representants polítics i culturals van protagonitzar la tradicional capbussada conjunta. Entre els participants hi va haver el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, que va apuntar que el suport a l'esclerosi múltiple és una «responsabilitat compartida». «Hem d'assumir que hi ha molta feina feta però molta encara per fer», va afegir.



Crit d'ajut a la Generalitat

Precisament, la presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple va senyalar de forma directa la Generalitat per reclamar-li suport a l'hora de millorar les condicions laborals de les persones que pateixen esclerosi múltiple. «Les empreses entenen malament les necessitats de conciliació que tenen els afectats a causa de la malaltia, però des del punt de vista de les administracions també hi ha coses a fer», va reblar.