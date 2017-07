Multes de 486.000 euros als quatre hotels de Lloret que punxaven l'electricitat

La Generalitat ha sancionat amb 486.001 euros els quatre hotels de Lloret de Mar que punxaven els serveis de la llum, el gas o l'aigua. En total, els expedients oberts al Sun Village, al Mediterranean Sand, al Marina Sand i al Savoy inclouen dotze infraccions. La multa més elevada és per al Sun Village, que haurà de pagar 189.001 euros.

L'establiment va patir un incendi al setembre de l'any passat que va posar al descobert la picaresca. El Govern considera que va incórrer en una «infracció molt greu» de la normativa en matèria de seguretat industrial. Aquestes sancions se sumen a les que els ha imposat l'Ajuntament de Lloret per vulneració de la Llei de Turisme, i que ascendeixen als 3,3 milions d'euros.

El Departament d'Empresa i Coneixement, que és qui ha tramitat les multes, l'acusa d'haver incomplert diversos aspectes en matèria de seguretat industrial. Per aquesta infracció, li imposa una sanció de 100.001 euros, que se suma a dues més de greus de 37.000 (per posar en funcionament activitats i instal·lacions sense haver presentat les declaracions responsables) i 52.000 euros (per no contractar els serveis de manteniment i inspecció periòdica).



Documents no entregats

Durant la inspecció posterior al foc, se li va requerir la documentació corresponent, que a dia d'avui encara no ha presentat. Els tècnics també van constatar que les instal·lacions no estaven legalitzades, no havien passat les inspeccions periòdiques i no disposaven de contractes de manteniment. De fet, l'hotel estava connectat a la llum de manera fraudulenta. La investigació va concloure que la instal·lació de baixa tensió (que no complia la normativa) i el seu ús inadequat van provocar l'incendi.



Mediterranean Sun

Pel que fa al Mediterranean Sun, la Generalitat va inspeccionar les instal·lacions després que Endesa els comuniqués la interrupció del subministrament. Tampoc van presentar la documentació requerida i també es va poder comprovar que no tenien legalitzades les instal·lacions, no disposaven de manteniment i, per tant, no havien passat les inspeccions periòdiques. L'establiment també estava connectat a la llum sense contracte. A més, punxava el gas a través d'un by pass sense comptador.

Per tot això, el Govern li imposa sancions per tres infraccions greus. La primera, de 20.000 euros, és per utilitzar i mantenir inadequadament les instal·lacions i els productes sense complir les condicions de seguretat industrial preceptives. La segona, que ascendeix a 30.000 euros, se li imposa per posar en funcionament activitats i instal·lacions sense haver presentat les declaracions responsables. I la darrera, també greu, per no contractar els serveis de manteniment i inspecció periòdica. Aquesta última s'enfila fins als 45.000 euros. La xifra total suma 95.000 euros.



Marina Sand

A l'hotel Marina Sand, la Generalitat va actuar d'ofici. De nou, l'establiment no va presentar la documentació requerida i durant la inspecció van constatar que tampoc tenia legalitzades les instal·lacions. Aquest complex també tenia la llum i el gas punxats. Per tot plegat, van cometre tres infraccions greus. La primera s'ha resolt amb una sanció de 20.000 euros (per utilitzar i mantenir inadequadament les instal·lacions i productes sense complir les condicions en matèria de seguretat industrial). La segona, amb una de 45.000 (per posar en funcionament activitats i instal·lacions sense les declaracions responsables corresponents). I la tercera, amb una de 52.000 euros (per no contractar els serveis de manteniment i inspecció periòdica establerts). En total, 117.000 euros.



Savoy

En el cas del Savoy, la Generalitat va ordenar una inspecció després que Endesa els notifiqués diverses interrupcions del subministrament. L'hotel no va presentar la documentació i, de nou, van comprovar que no tenia legalitzades les instal·lacions, tampoc disposava d'inspeccions periòdiques ni de contractes de manteniment. També estaven connectats a la llum de manera il·legal. En total, la sanció acumula tres infraccions greus i les multes ascendeixen a 85.000 euros.