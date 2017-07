Un negoci que ingressa 1,1 milions d'euros mensuals a Girona

Els beneficis obtinguts dels pisos turístics poden suposar un sobresou per a una família que llogui un pis d´una herència, però també un important negoci per a un empresari dedicat al turisme.

Segons les dades extretes d´Inside Airbnb, el fenomen a Girona pot arribar a suposar un volum de negoci d´1,1 milions d´euros mensuals, ja que el preu mitjà d´aquests allotjaments és de 69 euros/nit, per sobre d´altres ciutats europees com Madrid (67) o Berlín (58) però lluny de grans capitals turístiques com Amsterdam (133) o Nova York (174).

La comparativa amb d´altres ciutats també demostra com a Girona existeix una proporció molt elevada de pisos sencers (72 per cent) en relació a les habitacions dins de pisos particulars. Això es deu al fet que la llei de 2012 no permet aquesta tipologia d´apartaments a Catalunya.

D´altra banda, el fet que la mitjana de nits ocupades a l´any pels pisos gironins és de 103, la dada més alta de les ciutats analitzades després de Nova York. Aquest fet posa de manifest la gran demanda d´aquest tipus d´allotjaments a la capital de les comarques gironines i que podria alentar que aquest creixement dels pisos dedicats al turisme pogués seguir augmentant.