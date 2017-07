La pressió turística incrementa els preus de lloguer en alguns barris de Girona

Habitants d'un determinat barri que han de marxar per la pujada dels preus de lloguer dels pisos, nens que han de canviar de col·legi, comerços tradicionals que tanquen i són substituïts per serveis als turistes, progressiva gentrificació del Barri Vell. Aquestes són només algunes de les conseqüències que els seus detractors atribueixen a l'important creixement del fenomen dels pisos turístics.

La seva aparició i la promesa de la seva espectacular rendibilitat en entorns molt demandats pels visitants exerceix una forta pressió sobre els propietaris inversionistes d'immobles que es veuen atrets pel seu fort retorn. En molts casos, els amos decideixen dedicar els seu patrimoni al lloguer temporal i convertir-se en hostes, cosa que redueix la borsa de lloguer tradicional. En d'altres casos, incentiva la rehabilitació d'edificis en desús, amb tipologies desfasades per dedicar-los al nou negoci.

La nova llei d'arrendaments urbans del 2013 ha permés una flexibilització del mercat que empeny els preus a l'alça, la sortida de la crisi, la generalització del lloguer com a forma de tenència de l'habitatge, la creixent dificultat per obtenir crèdits hipotecaris per part de les entitats bancàries després de la crisi o la falta de solucions per a un gran nombre de pisos buits en mans dels bancs, el nou context econòmic amb taxes d'atur més baixes són altres motius que els experts al·legen per explicar el fenomen.

Molts habitatges que estaven hivernant durant la crisi, amb preus a la baixa i subjectes a contractes de mitjà termini signats al 2010 i 2011, surten de nou al mercat en aquest nou context de millora econòmica amb els corresponents creixements de preu.



Canvi de tendència

El president del Col·legi d'API de Girona, Ramon Corominas, explica que cada cop hi ha més propietaris que aposten per llogar pisos a turistes, quan fins fa poc eren habitatges «destinats a atendre demanda de lloguer temporal per a residència d'estudiants universitaris». Afegeix que a la ciutat de Girona, això es detecta sobretot en el Barri Vell, «però també en el centre i zones pròximes a l'Estació de Girona, com la Devesa i Zona Eixample Sud».

Segons la seva opinió, això afecta de forma indirecta el preu dels arrendaments en aquestes zones: «En haver-hi menys immobles en oferta de lloguer per a habitatge habitual provoca una alça de preus, en constatar una demanda superior».

La situació que es viu a Girona també es reprodueix en moltes altres ciutats. Segons Fernando Encinar, fundador d'idealista.com, «el lloguer vacacional només afecta uns quants carrers» de les grans ciutats. És a dir, una alta concentració en determinats barris sí que pot generar un efecte d'expulsió dels veïns tradicionals pel negoci vacacional, però no es veu una clara repercussió sobre els índexs de preus de lloguer del conjunt de la ciutat, més relacionada amb els nivells d'atur.