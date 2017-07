Resposta a l'article «Empuriabrava»

Fa uns dies el Sr. Quim Curbet escrivia una de les seves «barretades» parlant d´Empuriabrava. En el seu escrit expressava una opinió sobre la Marina, de la qual és ben lliure d´opinar encara que, òbviament, no la comparteixi. Però sí que voldria fer alguns aclariments sobre algunes de les afirmacions que fa el Sr. Curbet.

En primer lloc, certament Empuriabrava és fruit d´un context i d´una època. El temps, però, ha anat configurant el nostre municipi i avui en dia Empuriabrava és una realitat viva, dinàmica i molt valorada pels veïns i pels visitants. Una realitat que per sort es troba envoltada del Parc Natural dels Aiguamolls de l´Empordà, pel patrimoni medieval de Castelló d´Empúries, per la badia de Roses i per la plana agrícola de l´Empordà. Voler que la marina s´integri al seu entorn és una necessitat sense cap voluntat «d´atraure clients al seu negoci», ans el contrari, és sobretot una fita que neix del sentit comú i de la voluntat del municipi. Els canals d´Empuriabrava ja estan essent un corredor biològic utilitzat per molts animals del Parc i, per tant, naturalitzar la marina és un objectiu de consens.

Pel que fa a la necessitat de celebrar els 50 anys de la seva creació, ho considerem una obvietat i, a més, ens en sentim orgullosos. Segurament perquè no veiem Empuriabrava com una «desgràcia», sinó com una realitat fruit d´una època que s´ha consolidat al llarg dels temps i la qual molts veïns, visitants i empordanesos considerem part de la nostra identitat.

I finalment una petita reflexió com a alcalde: a la vida hi ha qui prefereix negar allò que no li interessa i hi ha qui prefereix treballar per millorar-ho. Jo sempre he estat d´aquests darrers.