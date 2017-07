Demanen mantenir l'emergència cinegètica per senglars a les comarques gironines

Unió de Pagesos demana mantenir les zones d'emergència cinegètica a les comarques gironines. El sindicat ha presentat un recurs d'alçada contra la resolució del Govern de declarar diverses zones de les comarques gironines en aquesta situació d'excepcionalitat. La previsió és la declaració deixi de ser vigent quan comenci la temporada de caça el proper mes de setembre però el sindicat demana a l'administració que segueixi amb la mesura fins que el nombre d'animals se situï per sota del llindar fixat per llei (de vuit senglars per quilòmetre quadrat) i la seva presència deixi de ser "un risc per les persones, l'agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça".

Unió de Pagesos vol que la declaració d'emergència cinegètica per lluitar contra la plaga del senglar sigui permanent fins que la situació torni als límits legats establerts. En aquest sentit, han interposat un recurs d'alçada a la resolució del passat 1 de juny on es declaraven diverses zones en les quals s'aplicava l'emergència cinegètica a les comarques gironines. Aquesta figura s'adopta d'acord amb la llei catalana 2/2014 i marca com a llindar els llocs on hi ha més de vuit senglars per cada quilòmetre quadrat en la temporada de caça.

La resolució de la Generalitat per les comarques gironines aprovada el mes passat defineix zones de totes les comarques de la demarcació amb més senglars dels permesos legalment.

El sindicat creu que l'administració ha de prendre mesures excepcionals "per retornar la densitat de senglars a un nivell compatible amb la capacitat de càrrega de l'entorn" i recorda també els riscos per a les persones i els diferents sectors econòmics com l'agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals o la caça.

A banda d'aquest recurs d'alçada que han presentat, Unió de Pagesos reclama activar el Pla especial de control del senglar que forma part del pla de prevenció de danys i riscos originats per la fauna cinegètica.



Reivindicació de la Marxa Pagesa

Precisament, la reivindicació d'una "gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge" va ser una de les peticions que Unió de Pagesos va incloure en la Marxa Pagesa realitzada arreu del país el passat mes de gener. Aleshores ja demanaven mantenir la situació d'emergència cinegètica tot l'any a més de posar a debat la gestió d'aquesta i altra fauna salvatge.

