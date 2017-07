Acusen de gastar 1,2 milions innecessaris a la via verda del Ripollès

Ramaders, agricultors i silvicultors agrupats sota el nom de La Gent del Territori han mostrat la seva disconformitat pel que fa al nou traçat de la via verda entre Sant Joan de les Abadesses i Setcases.

Aquest col·lectiu denuncia que el tram que va des del Pont de Perella, a Sant Joan, fins al Pont de la Sala, de Sant Pau, que té un pressupost de 1,2 milions d'euros, podria haver tingut un cost pràcticament de zero si s'hagués seguit la pista forestal que ja existeix.

Els propietaris dels terrenys per on passarà la via verda van proposar aquesta alternativa, però totes les al·legacions al projecte han estat «desestimades per silenci administratiu», segons afirmen a través d'una carta.

Ramadors, agricultors i silvicultors també assenyalen que els únics interlocutors han estat el Departament de Territori de la Generalitat, la Diputació de Girona, Consell Comarcal del Ripollès i els ajuntaments per on passa la via, però que en canvi ni propietaris ni usuaris no han pogut intervenir-hi.



Mobilitzacions

La Gent del Territori acusa de «prepotència» i també de menyspreu als alcaldes dels municipis implicats per fer prevaldre la seva opinió per sobre de la gent que hi viu.

D'altra banda, el col·lectiu ha anunciat mobilitzacions, si bé no es mostren contraris a la via verda.