Camprodon frena el nou i polèmic carril bici

La Generalitat atura les obres de la via cicloturística del Ter després de rebre les queixes de l'oposició (Tots Per Camprodon-TC) i dels veïns. La polèmica va començar la setmana passada amb un comunicat per part de TPC-CP on el portaveu, Esteve Pujol, demanava l'aturada de les obres del carril bici Ripoll-Setcases.

Les obres consisteixen en dues travesseres que corregeixen l'orientació del carril bici en la direcció de Camprodon cap a Setcases, d'anada i tornada. L'actuació al passeig afectava la zona verda central amb un sec que el Departament de Territori i Sostenibilitat tenia previst pavimentar. El projecte comptava amb el vistiplau de l'Ajuntament, que governa Junts Fem Camprodon (JFC).

Valoració positiva

El portaveu de Tots per Camprodon, Esteve Pujol, va valorar de manera positiva aquesta acció, considerant que «és un èxit que ens aturem i tots plegats busquem alternatives sense malmetre el passeig». Pujol (TPC-CP) va afirmar que aquesta ha estat «l'acció més prudent per part del govern » i va recordar que la via verda és un gran reclam turístic pel poble i «encara és possible», però va assenyalar que «falta la segona fase»; és a dir, «arribar a un consens entre tots els veïns». Per aquest motiu es va mostrar obert a la reunió informativa que se celebrarà demà a la sala de plens.

Mentre Camprodon debat sobre el futur de la via cicloturística, l'alcalde del poble, Xavier Sala (Junts Fem Camprodon), continua de vacances. Per aquest motiu va ser el tinent d'alcalde, Xavier Juncà, qui va valorar així l'aturada: «al llarg d'aquests dies hem escoltat les inquietuds dels veïns», per això «les hem traslladat a la Generalitat».

Juncà va assegurar que aquest dimecres explicaran «els motius que van portar el traçat a creuar el passeig», per això hi haurà la presència de tècnics de la Generalitat. El tinent d'alcalde (TPC) entén que « encaixar la via i el passeig és complicat», afirmant que la via verda «té un alt atractiu turístic pel poble» ja que és un lloc on «es pot caminar, córrer o anar amb bici» i no va descartar «que es puguin reprendre les obres» tal com estaven previstes.

La reunió és clau

Tant l'ajuntament (TPC) com l'oposició (TPC-CP) van assegurar que la reunió informativa, que es celebrarà el pròxim dimecres a la Sala de Plens de l'ajuntament, és «vital» per saber «el futur de la via».

Des del consistori esperen «arribar a un consens» on no hi hagi cap «alternativa extrema», però van afirmar que és «difícil» en tractar-se de «dos emblemes del poble». Juncà va assegurar que al llarg d'aquests dies han «escoltat les inquietuds dels veïns», però va reiterar que «la forma» que té el passeig «condiciona el recorregut del traçat».

El tram de la via verda que passa per Camprodon forma part de la ruta del Ferro i el Carbó que té una extensió total de 16 kilòmetres. La via ressegueix el camí que feia el ferrocarril des de Ripoll fins a les mines d'Ogassa.