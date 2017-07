Inicien les obres per construir la futura Unitat de Semicrítics del Santa Caterina

Les obres per construir la nova Unitat de Semicrítics de l'hospital Santa Caterina de Salt ja han començat. Aquesta unitat complementarà la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta de Girona, que s'encarregarà dels pacients crítics i complexos d'arreu de la demarcació, mentre que els menys complexos aniran a Salt. Es preveu que la futura unitat estigui enllestida durant el primer trimestre del 2018 i que atengui uns 300 pacients l'any, amb una estada mitjana de sis dies.

Els treballs, que han estat adjudicats a la unió temporal d'empreses Dominion Industry & Infraestructures i Serveis Obres i Manteniment SL per valor de 2.093.154, 64 euros (IVA inclòs), es troben en fase de fonamentació i aixecament d'estructura.

El sistema constructiu escollit permetrà que no hi hagi cap afectació en l'activitat del Santa Caterina i del parc hospitalari Martí i Julià de Salt, a excepció de l'accés a carga i descàrrega que quedarà tancat per motius preventius durant quinze dies.

L'espai està projectat a la zona sud-est de l'hospital saltenc, annexa a l'actual àrea quirúrgica i a prop del servei d'urgències, perquè estigui integrat al centre i coonectat amb els serveis assistencials amb qui més cooperarà.

Cal afegir a la inversió de l'obra, el cost de l'equipament, xifrat en gairebé 1 milió d'euros.

La nova unitat tindrà una superfície construïda total de 737,5 m 2 en planta baixa i comptarà amb vuit box (dos de reserva) més un box de cures, a més dels espais propis i idonis per al seu funcionament, destinats a control d'infermeria, usos del personal assistencial, sales de treball, diferents espais per a familiars i serveis generals.



Descongestionar l'UCI

Aquesta nova unitat és fruit de la integració dels hospitals Santa Caterina de Salt i Josep Trueta de Girona, i la voluntat de les dues institucions és que ajudi a regular i atendre millor els pacients crítics de les comarques gironines, que seran tractats en un o altre centre segons el nivell de cures intensives que requereixin.

El 2014, el Trueta va reorganitzar l'atenció als pacients crítics per reduir al màxim les derivacions fora de Girona. Ho va aconseguir -només el primer any d'aquesta reorganització, els trasllats van baixar un 30%- però la major admissió de pacients crítics ha derivat en un augment de la pressió assistencial i ha fet més urgent la necessitat de tenir més llits de crítics. Ara la unitat de Salt actuarà com a satèl·lit per descongestionar la UCI del Trueta.

Així, els pacients crítics menys complexos ingressaran a la unitat de semicrítics de Salt, mentre que el Trueta, com a centre de referència de la regió sanitària amb una UCI de nivell I, atendrà els més complexos.

Des del punt de vista mèdic, la unitat saltenca estarà dirigida pel servei de Medicina Intensiva del Trueta, i quan les noves instal·lacions estiguin en marxa, suposaran un increment de la plantilla de professionals especialitzats en l'atenció al pacient crític, tant facultatius com d'infermeria.

El Servei Català de la Salut ha realitzat la planificació del nou equipament d'acord amb els criteris tècnics i assistencials segons les necessitats de la població de referència, destaquen des de l'hospital Santa Caterina, que remarca que la futura unitat permtrà donar una millor atenció als pacients crítics d'urgències o ingressats a planta de l'hospital de Santa Caterina, als pacients quirúrgics amb postoperatori complicat i als pacients del territori de Girona amb unes necessitats tècniques i d'exploracions intensives però menys complexes.