Els productes per deixar el tabac i ajudar a pair, entre els fàrmacs més venuts a internet

Els medicaments per ajudar els fumadors a deixar de fumar, els fàrmacs per pair més bé i combatre el mal d'estòmac i els que ajuden a tractar les hemorroides són alguns dels productes que més venen les farmàcies que dispensen medicaments a través d'internet. Actualment hi ha catorze establiments gironins que poden vendre a la xarxa fàrmacs a través d'internet, després que el juliol de 2015 s'obrís la veda del comerç de fàrmacs online.

Aquesta setmana s'acaben de complir dos anys de la posada en marxa a tot Europa d'un sistema que permet comprar fàrmacs sense prescripció mèdica a través de la xarxa amb plenes garanties per als consumidors.

Inicialment, només una desena de farmàcies de tot l'Estat van començar a vendre a la xarxa amb l'autorització del Ministeri de Sanitat, una de les quals era gironina. Es tractava de la farmàcia Anna Jubero, ubicada al carrer Major de Salt, que ja tenia experiència venent productes de parafarmàcia online a través del portal Farmainstant, i que va ampliar el negoci dispensant medicaments sense recepta a qualsevol punt de l'Estat i de Portugal.

Passats dos anys, destaquen que la parafarmàcia encara genera més volum de comandes que la farmàcia, però que mica en mica els consumidors van fent ús de l'oportunitat que els ofereix el servei en línia. «Ens trobem de tot, gent que compra productes de parafarmàcia i aprofiten per afegir a la comanda alguna cosa que els fa falta per a la farmaciola, com analgèsics; però també ens demanen medicaments més poc comuns, que no solem tenir a la botiga física i cal demanar, o productes que abans eren més fàcils de trobar i ara han quedat una mica desfassats, com l'Aigua del Carme», expliquen des de la farmàcia saltenca.



L'experiència dels farmacèutics

Actualment hi ha més d'un centenar de farmàcies d'autoritzades només a Catalunya, entre elles establiments d'Olot, Palamós, Blanes, Riells i Viabrea, Empuriabrava, Roses, Cabanes d'Empordà, Maçanet de la Selva, Lloret de Mar, Sant Pere Pescador, dues farmàcies de la ciutat de Girona i dues de Salt.

Una de les més veteranes en la venda online és la farmàcia Ciurana de Girona, que va començar a dispensar a distància productes de parafarmàcia ara fa quatre anys i des de l'estiu del 2015, també medicaments sense recepta.

Els seus clients són d'arreu de l'Estat i Portugal, i el que més venen són medicaments per deixar el tabac, per millorar la circulació o ajudar a pair, a més de fàrmacs per tractar les morenes. El nivell de comandes, explica la farmacèutica Mercè Ciurana, és «bastant estable», però encara no representa un volum important del negoci.

Per la seva banda, la farmacèutica Pietat Puigdevall, de Cabanes d'Empordà, que va posar en marxa el web el febrer passat, apunta que, en general, «encara ens falta molt l'hàbit de comprar medicaments per internet; és un sector interessant, però estem molt verds comparats amb altres països europeus».

Puigdevall detalla que estem més abesats a adquirir productes de parafarmàcia, on el client sol comparar preus per decidir-se pel més baix, i que a l'hora de comprar medicaments, s'ha de buscar sempre al web el distintiu del ministeri de Sanitat, que acredita que el responsable del portal és un farmacèutic.

«El servei ha d'incloure l'assessorament professional, sempre he tingut clar que s'ha de traslladar a la farmàcia en línia el diàleg que s'estableix a la botiga, l'usuari ha de rebre consell sobre el que més li convé i el farmacèutic també ha de fer tasques de prevenció i divulgació de bons hàbits», explica l'empordanesa, amb farmàcia des de fa 35 anys.

Del mateix parer són a la farmàcia Jubero de Salt, on un cop preparada la comanda, el farmacèutic la revisa per detectar que no hi hagi quantitats excessives d'algun producte o fàrmacs estranys. Si veuen alguna cosa poc corrent, es posen en contacte amb el client per assessorar-lo.

Entre els medicaments que més cal vigilar, expliquen, hi ha els relacionats per descongestionar el nas, dels que convé no abusar.