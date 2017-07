Quaranta municipis gironins tenen plans locals de seguretat viària

Els plans estan pensats per evitar accidents dins de la ciutat.

Quaranta municipis de les comarques gironines tenen plans locals de seguretat viària, que cobreixen tres quartes parts de la població gironina. Aquesta és una de les dades que van sortir de la jornada «10 anys de plans locals de seguretat viària a Catalunya» que s'ha celebrat a Girona pr posar en comú els resultats de l'aplicació d'aquesta estratègia i les experiències als municipis gironins.

El Servei Català de Trànsit ofereix, des de fa 10 anys, assistència tècnica als municipis per elaborar els plans locals de seguretat viària, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària a les ciutats i pobles de Catalunya. Així, la directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech, va recordar en la jornada que els plans locals de seguretat viària es van engegar el 2006 a Lleida i que aquell mateix any «a la demarcació de Girona, ja al mes de març arrencava el primer pla a la ciutat de Girona i ben aviat el seguirien els plans específics per a les ciutats d'Olot i Figueres».

Doménech va remarcar que cal seguir treballant per aconseguir que aquestes estratègies arribin al 100% de la població gironina i va especificar que «a Girona, i concretament en les seves àrees urbanes, des de l'any 2010 fins ara s'ha produït un desplaçament de la sinistralitat mortal cap a la sinistralitat greu».

Durant la jornada es van presentar les dades d'un informe que ha avaluat 77 plans locals, catorze de municipis gironins. S'hi constata que aquestes zones han tingut una reducció mitjana del 34% dels accidents amb morts i ferits greus mentre que la resta de municipis de la demarcació que no disposaven de plans locals de seguretat viària han reduït de mitjana un 7% els accidents amb morts i ferits greus.