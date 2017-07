Unió de Pagesos demana que s'allargui l'emergència cinegètica per senglars

Unió de Pagesos (UP) vol controlar la sobreabundància de senglars en els boscos de les comarques gironines i prolongar l'emergència cinegètica. El sindicat va interposar la setmana passada un recurs d'alçada en contra la resolució de l'1 de juny de 2017, per la qual es declaren diverses zones d'emergència cinegètica a la demarcació.

Segons el que està previst a hores d'ara, l'emergència cinegètica declarada serà vigent fins aquest setembre, mes en el qual comença la temporada de caça. El sindicat de pagesos creu que l'inici de la temporada no serà suficient per controlar l'excés d'exemplars de l'espècie i, per tant, ha cregut convenient fer una petició per demanar que l'emergència continuï activa fins que la densitat de població de senglars se situï per sota del llindar fixat per la llei (8 senglars / km2).

«Aquest recurs és per anar en contra de la desactivació de l'emergència cinegètica quan comença la caça normal», matisa Xavier Frigola, coordinador territorial d'Unió de Pagesos a la província de Girona. El sindicat demana a l'Administració que prengui mesures excepcionals per tal de controlar el nombre de senglars dels boscos i aconseguir, així, una densitat equilibrada i compatible amb l'entorn. La finalitat última és evitar que la nombrosa població de senglars pugui provocar qualsevol mena de problema, principalment: afectacions en els cultius, despeses econòmiques en la implantació de barreres o tanques perimetrals i, pel que fa a la població, accidents de trànsit causats per la invasió dels senglars a les carreteres que cada vegada són més freqüents, explica Frigola.

El sindicat considera que fins que no s'hagi assolit l'objectiu de disminuir la quantitat de senglars de la demarcació de Girona, no s'hauria de suspendre l'estat d'alerta. El recurs presentat a inicis del mes passat va lligat amb la Marxa Pagesa que va realitzar l'organització arreu del país el mes de gener en què ja es demanava que l'emergència es mantingués durant tot l'any.

UP insisteix en la necessitat de posar en marxa el Pla especial de control del senglar, inclòs en el nou Pla de prevenció de danys i riscos originats per la fauna cinegètica. El projecte implica la creació d'un òrgan de coordinació amb els actors del territori per concretar les mesures necessàries i aplicar-les amb la participació dels sectors afectats per la superabundància de senglars.

En aquest Pla, Frigola considera indispensable la col·laboració dels agents rurals dels territoris més afectats, perquè són els que més coneixen la zona i en poden fer un seguiment més exhaustiu. «Demanem que aquest Pla tingui eficiència i que els agents rurals en siguin els supervisors», reivindica Frigola com a portaveu de la Unió de Pagesos de la província de Girona.