Un xoc entre dos camions a Viladasens obliga a tallar dos carrils de l'autopista

Un xoc entre dos camions frigorífics registrat aquest matinada a l'AP-7 al seu pas per Viladasens obliga a tallar dos carrils de l'autopista en sentit nord.



Aquesta situació viària es podria matenir fins al migdia, segons el Servei Català de Trànsit. Ja que s'han de retirar els dos vehicles implicats.



A causa del sinistre viari, hi ha petites retencions a la via, que han arribat al mig quilòmetre en sentit França.



L'accident de trànsit s'ha produït a les quatre de la matinada a l'altura del quilòmetre 43, en sentit nord.



Han xocat dos camions frigorífics, un d'ells és un tràiler, i han quedat al mig de la calçada i a més, tota la seva càrrega ha bolcat.



Transportaven fruita i carn, respectivament. Aquesta situació obliga a tallar dos dels tres carrils de la via. Situació que es pot mantenir fins al migdia.



Tot i l'espectacularitat dels fets, els conductors dels camions han resultat ferits lleus. El SEM els ha evacuat a un centre sanitari.





Al lloc dels fets hi han treballat els Mossos d'Esquadra, els Bombers i el SEM.