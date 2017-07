Els hospitals gironins registren 90.600 ingressos el 2016, un 6,11% més que el 2015

Els hospitals gironins van registrar l'any passat més de 90.600 ingressos, segons les dades del Departament de Salut. En total, els deu centres que formen part de la xarxa pública (Siscat) a la regió sanitària de Girona van sumar 90.664 hospitalitzacions durant l'any passat, el que suposa un 6,11% més que l'any anterior, quan van ser 85.441, segons les estadístiques recollides als informes de la Central de Resultats de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) presentats ahir per la conselleria en una jornada.

Com és normal, l'hospital amb més ingressos l'any passat va ser l'hospital Josep Trueta, amb 19.738 (un 4,82% més que un any enrere), seguit dels dos centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ja que entre els hospitals de Blanes i el Sant Jaume de Calella es va arribar a les 18.357 hospitalitzacions, per les 16.306 de fa un any. Això suposa un increment del 12,6%.

Per darrere d'aquests centres hi ha els hospitals de Figueres, el Santa Caterina i el de Palamós, que van comptabilitzar, respectivament 11.395, 10.451 i 10.135.

A continuació, ja vindria la Clínica Girona, ja que l'informe també inclou les altes del centre i les de la Salus Infirmorum de Banyoles, dos equipaments privats amb qui Salut té un conveni per derivar-hi l'activitat pública.

Segons les dades recollides per Salut, les hospitalitzacions a la Clínica Girona van passar de 8.564 el 2015 a 10.007 l'any passat, és a dir, un 16,85% més, una dada que representa l'increment més alt d'activitat de la regió. En el cas de la clínica banyolina, les xifres s'han mantingut bastant estables, passant de les 1.783 del 2015 a les 1.707 del 2016.



Un 6,8% més d'altes a Catalunya

El conjunt dels hospitals públics catalans van atendre 619.776 persones diferents durant el 2016 i es van donar 56.523 més altes que el 2015, un 6,8% d'increment.

L'estada mitjana dels pacients va ser de 5,7 dies, davant dels 6,1 del 2015. El diagnòstic més freqüent entre les dones de 15 a 44 anys va ser d'embaràs i postpart, mentre que en els homes de la mateixa edat van ser les malalties digestives.

La Central de Resultats fa enquestes periòdiques, i en l'atenció hospitalària de l'embaràs, el part i el postpart, l'índex de satisfacció és de 8,3 sobre 10, una dècima més que el 2013. En el cas de les urgències hospitalàries hi ha un índex de satisfacció del 7,5 sobre 10.

Els aspectes pitjor valorats són la informació sobre el temps d'espera, que només va rebre el 46% dels pacients, davant del 34% del 2013. La comoditat a la sala d'espera també ha baixat, amb un 62% d'aprovació, davant del 69% de fa tres anys, i l'organització del servei baixa del 78 al 73% d'aprovació.