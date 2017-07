La Iaeden se sent «rematada»

La Institució de l'Alt Empordà per a l'Estudi i Defensa de la Natura (Iaeden), impulsors de la plataforma Salvem l'Empordà, és troba en risc de desaparèixer. La organització sense ànim de lucre ha de pagar unes costes judicials de 17.600 euros per haver denunciat el projecte de Molt Alta Tensió (MAT) i de retruc, a Red Eléctrica Española (REE), empresa encarregada.

Per aquest motiu Iaeden i la plataforma No a la MAT van engegar ahir la campanya «La justícia ens reMATa», amb l'objectiu de recaptar 19.000 euros, evitar l'extinció de la plataforma i pagar la campanya.

Un «càstig»

La portaveu de Iaeden-Salvem l'Empordà, Bàrbara Schmitt, denunciava que les costes judicials són «un càstig per part de Red Eléctrica Española». Schmitt afirmava que han arribat a un punt on necessiten «la solidaritat de tothom» perquè no puguin «acabar» amb la plataforma. Per això apel·len a «totes les institucions i representants que en el seu moment es van manifestar amb nosaltres».

Benet Salelles, membre de l'equip de la defensa, assegurava que «l'import total de les condemnes no està definit», ja que, han presentat «recursos», un dels quals ja s'ha denegat. Les costes judicials corresponen als següents procediments: el ramal Riudarenes-Farners, la subestació Santa Llogaia i el tram Bescanó-Santa Llogaia.

Oposició veïnal

El ramal Riudarenes-Farners fa referència als 12 quilòmetres de la línia d'alta tensió entre les dues localitats. Un projecte on també s'hi oposaven els veïns i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. En aquest cas la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid insta a la plataforma a pagar 1.760 euros a l'Estat i 2.620 a REE.

El segon cas és la subestació Santa Llogaia d'Àlguema, es va inaugurar l'any 2014. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va condemnar la plataforma a pagar 1.760 euros a l'estat i 2.620 a REE, en aquest cas els imports no són definitius. Pel mateix cas el Tribunal Suprem va desestimar el recurs de cassació que va presentar Iaeden i els obliga a pagar 2.000 euros a l'estat i 2.420 a REE abans del 30 d'agost.

Finalment, pel que fa al tram Bescanó-Santa Llogaia, compost de 44 quilòmetres d'entramat elèctric, la sentència del Tribunal Suprem obliga a la plataforma empordanesa a pagar 2.000 euros a l'estat i 2.420 a REE abans de finalitzar el mes d'agost. Això suposa per la plataforma una suma que arriba a més d'una tercera part del pressupost total. El portaveu de la plataforma No a la MAT, Pasqual Aguilar, ha manifestat que necessiten «la participació i mobilització de la gent».

La portaveu de IAEDEN apuntava que «aquestes condemnes no ens han passat en 30 anys d'història», i manifestava així el seu desacord: «quan nosaltres hem guanyat no hem reclamat les costes judicials». La plataforma remarca que no poden assumir la suma total dels costos, ja que, «representen el final econòmic de l'entitat que sempre ha actuat en defensa del territori». Shcmitt assegura que si tothom pot aportar un «mínim» arribaran a pagar aquestes condemnes.

L'altre advocat de la defensa, Eduard de Ribot, afirmava la necessitat de complir l'objectiu de la campanya «protegim i defensem allò que és de tothom, encara que sembli que no sigui de ningú». Ribot assegurava que les actuacions de la plataforma persegueixen «el millor interès per la població», defensant la «voluntat dels veïns». L'advocat es mostrava orgullós del conjunt d'iniciatives que ha tirat endavant IAEDEN, que han sigut «claus per protegir el territori» aquests darrers anys.

El suport

Catalunya En Comú (CatEnComú), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) han mostrat el seu suport a la campanya. Joan Luengo (ICV) afirmava que «tots» els regidors i regidores «reclamaran» en tots els ajuntaments la defensa de l'IAEDEN i la continuació de la «lluita contra la MAT». Laia Pèlach (CUP) continuava en la mateixa dinàmica afirmant que «això és un càstig polític per oposar-se a un lobby energètic que viu en convivència amb l'estat», assegurava que s'exerceix una pressió a favor dels interessos econòmics de REE.