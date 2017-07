En llibertat el conductor begut i sense carnet que va matar una noia a Fornells de la Selva

El jutjat ha deixat en llibertat provisional el conductor reincident que, anant begut i amb el carnet retirat, va matar una noia en un xoc frontal a Fornells de la Selva.

La interlocutòria resol que Francisco Javier Medina pot sortir de la presó, on porta més d'un any, pagant una fiança de 5.000 euros. El jutjat sosté que no hi ha risc de fugida ni de reincidència, perquè va quedar malferit, "pateix lesions que l'obliguen a anar amb crosses" i és "complicat" que pugui tornar a conduir. Medina s'enfronta a una pena de fins a 8 anys i mig de presó, que li demana l'acusació particular, per homicidi imprudent, conducció temerària i anar sota els efectes de l'alcohol i les drogues.

L'acusació també sol·licita que se li retiri el carnet durant 10 anys i que hagi de pagar una indemnització de més de 300.000 euros. El fiscal, per la seva banda, reclama una pena de 4 anys de presó i que no pugui conduir cap vehicle durant 6 anys. L'accident mortal que Medina va provocar va tenir lloc la nit del 29 de gener de l'any passat.