Liciten els treballs per recuperar les dunes a quatre municipis de l'Empordà

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat unes actuacions a dos municipis de l'Alt Empordà (Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador) i a dos més del Baix Empordà (Pals i Torroella de Montgrí) per recuperar part dels sistemes dunars presents a les seves platges. L'objectiu és evitar que es vagin erosionant i de retruc se'n vegi afectada la flora i la fauna autòctona. També volen que les dunes s'assemblin al màxim al seu format natural. Les actuacions que ha licitat el Govern tenen un cost de mig milió d'euros i es faran a partir de la tardor, quan s'acabi l'època de cria del corriol camanegre, un ocell que té la majoria de població reproductora al litoral gironí.

La presència de l'home és un dels principals enemics per a la conservació de les dunes. Ho és per la urbanització dels espais que hi havia al seu darrere però també per la coneguda com a hiperfreqüentació de banyistes a la platja que en alguns casos, com podria ser el cas de l'accés amb vehicles motoritzats, causa una degradació especialment greu. Tampoc es pot oblidar la presència de flora invasora en aquestes dunes.

Ara la Generalitat ha licitat actuacions a quatre municipis de la demarcació per tal de preservar i millorar les seves dunes i que s'acostin al màxim a la seva situació natural, sense presència excessiva de l'home. En concret, s'actuarà a Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador i a Torroella de Montgrí i Pals.

La primera part de les actuacions que s'han licitat passarà per acordonar la zona i evitar així que siguin usades com a àrees de pas. També es preveu col·locar trampes de sediments o eliminar els elements que provoquin l'erosió per causa del vent. La part final inclou traslladar, si cal, els sediments i després plantar vegetació autòctona.

Les actuacions en aquests quatre municipis empordanesos es faran a partir de l'octubre. La raó, segons ha explicat Territori, és perquè fins aleshores és l'època de cria del corriol camanegre, un ocell que és especialment present en les dunes de les platges gironines. Aquest mig milió d'euros que es vol invertir ha de servir per reforçar els sistemes dunars que hi ha a l'Empordà, alguns dels quals són considerats "d'elevat interès" segons l'executiu català.



Estratègia europea

Aquestes actuacions a les platges de quatre municipis empordanesos s'integren en l'estratègia 'Europa 2020' que vol protegir el capital natural com a element per un creixement sostenible. Per tal d'adaptar-s'hi, Territori i Sostenibilitat té una unitat de 'Projectes d'infraestructura verda' que busca aquells llocs del territori especialment erosionats pels creixements excessius on la natura hi ha sortit perdent.