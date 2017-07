Els treballadors de les ambulàncies anuncien una vaga parcial i indefinida

Els treballadors de les ambulàncies gironines han anunciat que convocaran una vaga parcial i indefinida per protestar contra la remodelació del servei que proposta l'empresa concessionària, Transport Sanitari de Catalunya (TSC), i la manca d'implicació de l'admninistració per garantir el compliment del contracte d'adjudicació. A falta d'una data concreta, fonts sindicals han apuntat amb molta probabilitat es tractarà d'una aturada que afectarà un dia o hores concretes, per intentar perjudicar el mínim possible els usuaris, i previsiblement començarà la darrera setmana de juliol.

La decisió l'han pres els sindicats majoritaris al comitè d'empresa -Sindicat del Transport Sanitari de Girona, Comissions Obreres i Sindi.Cat- després de consultar la plantilla en diverses assemblees arreu del territori. En aquestes consultes, el 96% dels treballadors va optar per la vaga, un 1% es va pronunciar en contra i la resta va votar en blanc o es va abstenir.

Des del comitè indiquen que entre els motius que han propiciat aquesta «mesura extrema» hi ha l'incompliment i abaratiment del contracte públic entre TSC i l'administració i les mesures que pretén aplicar l'empresa per reduir el capital invertit, com abaixar les categories laborals dels treballadors i canviar-los les condicions laborals de sobte.

També critiquen l'incompliment en matèria de riscos laborals, amb «bases assistencials en estat deplorable i ambulàncies en mal estat»; l'incompliment del conveni col·lectiu perquè hi ha portalliteres exercint de conductors o les contractacions de portalliteres i ajudants de portalliteres, per després demostrar el dèficit de conductors, «creant així escenaris ficticis per argumentar el moviment de treballadors d'un servei a un altre».

Millorar el servei

Els representants dels treballadors remarquen que calen contractacions i condicions laborals dignes per garantir un millor clima laboral i personal de la plantilla, que de retruc afecta el servei, i denuncien les rutes sobrecarregades que provoquen retards en els tractaments dels pacients.

Per tot plegat, la vaga també servirà per reclamar la «implicació total» del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el SEM per controlar i supervisar les contractacions.

Així mateix, els treballadors recorden que la seva protesta no només vol defensar els seus drets, sinó també aconseguir un transport sanitari de qualitat per als usuaris, als qui demanen comprensió. «Demanem que tothom ho entengui, no portem paquets, portem persones malaltes o accidentades», indiquen els tres sindicats majoritaris.