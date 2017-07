Veïns de Juià denuncien el silenci del govern en el trasllat de l'ajuntament

Pels veïns de Juià, sembla que el projecte de remodelació de la rectoria del poble per ubicar-hi la nova oficina de l'Ajuntament segueix en peu. Ahir al matí, els habitants van veure un camió de recollida selectiva del Consell Comarcal del Gironès i uns operaris extraient objectes varis de l'interior de l'edifici propietat del Bisbat de Girona. Els juianencs encara no han rebut resposta de la instància entregada a principis de maig a l'alcalde, Josep Vidal (CiU), en què es queixaven sobre la permuta d'intercanvi de l'actual seu del consistori pel de la rectoria.

Fa uns dies, es va observar «gent a dins la rectoria amb casc i llibreta», confessa Jordi Tarrida, veí de Juià. Fins avui, tot eren suposicions però el camió i els operaris han provocat que els veïns sospitin que el projecte continuï vigent sense tenir en compte la seva opinió. A principis de maig, van aconseguir reunir una seixantena de signatures que van entregar en una instància dirigida a l'Ajuntament on qüestionaven el perquè de la decisió d'instaurar la casa de la vila a la rectoria en comptes de tirar endavant la segona fase de l'edifici polivalent on s'havia de construir una nova instal·lació, a l'entrada de la localitat.

Aquest pla s'havia decidit en una consulta popular ara fa onze anys i, en principi, s'havia de continuar després d'haver finalitzat la primera fase. A hores d'ara, ha quedat congelada, ja que «no ens veiem en cor de fer l'Ajuntament allà perquè fer l'edifici de nou costaria un milió d'euros» però, en canvi, ubicar-lo a la rectoria «sortiria molt més a compte», sospesa l'alcalde convergent. L'actual ajuntament és en un primer pis sense ascensors i amb dificultats d'accés, fet que porta a projectar un imminent canvi de lloc.

A Juià hi viuen més de 300 habitants i a la primera entrega de firmes, hi va participar el 25% de la gent major d'edat. Després de dues setmanes, es va fer una segona remesa, que va sumar un total de 73 firmes, especifica Tarrida. L'Ajuntament encara no ha donat resposta al document. «Nosaltres no fem cap canvi de moment, estem negociant si és possible o no és possible i, per donar explicacions, hem de saber com acaba tot això», assegura Vidal.

La sol·licitud dels veïns es concentra en dos aspectes. Per una banda, es pregunten per què s'ha canviat el projecte que inicialment col·locava l'Ajuntament a l'entrada del poble i no a la rectoria i quin cost econòmic comporta això. Per altra banda, demanen que es tingui en compte l'opinió de la població i que es faci una nova consulta popular, com la de fa onze anys. Els veïns esperaran resposta en un termini comprès entre dos i tres mesos. Si no obtenen contesta, faran una «reclamació a l'Ajuntament i, paral·lelament, una queixa al síndic de greuges», afirma Tarrida.

Negociacions amb el Bisbat

L'equip de govern vol tirar endavant la permuta i la remodelació de la rectoria amb l'objectiu de millorar el patrimoni cultural de Juià. «Agafar la rectoria és un projecte que fa més de quinze anys que tenim sobre la taula», confessa Vidal. El principal obstacle era el lloguer de l'edifici de forma privada. En el moment en què els llogaters van marxar, es van iniciar les converses amb la diòcesi.

El govern justifica les actuacions d'ahir al matí a la rectoria argumentant que «necessitem netejar per prendre mides i fer la nostra valoració de l'edifici», apunta Vidal. Els antics llogaters van deixar l'habitatge ple de «trastos» que, fins i tot, poden posar en perill els arquitectes i aparelladors que facin l'estudi, declara el batlle. De moment, l'alcalde informa que ambdues parts estan valorant el projecte i que, per la seva banda, el Bisbat els demana «30.000 euros per fer el canvi de local».

El que vol l'Ajuntament no és comprar l'edifici al Bisbat sinó remodelar-lo sense haver d'invertir-hi tants diners. Vidal va assegurar que mirarien de buscar alguna subvenció per emprendre la reforma i que, si no s'aconsegueix, potser no farien cap modificació. A hores d'ara, la prioritat és aprofitar per «fer aquest canvi» i «millorar el patrimoni sense llençar l'altre projecte».

Fonts del Bisbat asseguren que ells ja han aprovat la permuta i estan a l'espera de la decisió definitiva de l'Ajuntament. Tarrida considera que «tot plegat és un bon embolic, silenciat, opac i poc transparent». La realitat és que els veïns hauran d'esperar una mica a rebre resposta, «fins passat vacances», creu Vidal. L'alcaldia aprofitarà aquest temps per analitzar el pla i veure si és viable.