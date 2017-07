La CUP vol més caps tallats pel cas Manga

Sosté la CUP que el Manga «és el cas de corrupció més important que hi ha hagut mai» a Girona. La trama va esclatar el 14 de febrer de 2013, quan agents del Servei de Vigilància Duanera (SVA) de l'Agència Tributària espanyola van irrompre al Consell Comarcal de la Selva i a l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm per odre de la jutgessa de Lugo Pilar de Lara.

En el marc d'una altra operació, batejada amb el nom de Pokémon, l'SVA tenia punxat el telèfon de l'exregidor del PP a Santiago de Compostel·la Àngel Espadas –que va haver de dimitir el 2011 en ser enxampat per conduir borratxo– i «per casualitat», recorda la CUP, va quedar enregistrada una conversa d'Espadas amb Josep Franch Carcereny, soci de l'empresa GRS Ars Local, en la qual aquest últim demanava ajut per obtenir un contracte públic (GRS oferia serveis de recaptació tributària a corporacions locals).

Quatre detencions –entre les que s'hi compten les de l'aleshores alcalde hilarienc i president comarcal, Robert Fauria, i l'administrador de GRS, Àlex Ros– van sacsejar la tranquil·la Selva interior. La instrucció del cas va finalitzar amb 43 persones investigades. Fauria, convergent, va plegar; GRS, que presentava concurs de creditors pocs mesos després que el cas veiés la llum, va deixar de treballar pel Consell Comarcal; també hi va haver dimissions a ERC (Josep Carrapiço, d'Arbúcies, aleshores secretari d'Organització del Partit).

Però «la teranyina» –en l'argot cupaire– del Manga atrapa d'altres càrrecs que mantenen l'activitat política i que, davant d'«indicis de clara corrupció» haurien de dimitir o de ser cessats, concloïa el diputat provincial de la CUP, Lluc Salellas, que donava noms i cognoms: Ramon Ramos, director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, òrgan que depèn de la Diputació; Natàlia Figueras, regidora a Maçanet de la Selva i diputada al Parlament, i Salvador Balliu, alcalde de Caldes de Malavella i president del Consell Comarcal de la Selva. Tots tres del PDeCAT.

«Haurien de plegar», insistia Salellas que, ahir, a Girona, presentava una iniciativa que neix amb la intenció de fer memòria i posar més pressió sobre un cas que corre el risc de caure en «l'oblit» i que, recorda la CUP en base al sumari judicial, va generar un volum de negoci de «més de 19 milions d'euros» a GRS Ars Local.

D'entrada Lluc Salellas demana al president de la Diputació, Pere Vila, que cessi Ramos, que hauria actuat d'«aconseguidor» de contractes públics per a GRS. Però això no és tot: la CUP, que amb 10 diputats sustenta la majoria independentista al Parlament, no tanca «les portes» a fer valer el seu pes aritmètic per precipitar noves dimissions de càrrecs vinculats al Manga.

«És un plantejament que podem fer», exposava Salellas, sense entrar en més detalls. «El procés no ha de ser una excusa per tapar la corrupció», asseverava la consellera comarcal a la Selva i regidora a Santa Coloma de Farners Sylvia Barragán. Mentre això no passi, però, la CUP vol aportar «llums i taquígrafs» al cas amb el blog lateranyinadelcasmanga.wordpress.com, elaborat per Clara Vicenç i que constitueix una petita síntesi dels 6.000 folis de la causa que no aporta novetats al cas.

En aquest context, els cupaires expressen el temor que la dilació del procés judicial pugui comportar la prescripció dels presumptes delictes comesos per la trama. Des del març, el jutjat de Santa Coloma té la paraula.