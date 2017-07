Ordre d'allunyament de l'AP-7 per a 4 lladres especialitzats en robar a turistes

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal que robava cada dia a turistes a les àrees de servei de l'AP-7.



Contra aquests quatre detinguts, un jutge ha dictat una ordre d´allunyament de 300 metres d'aquesta autopista al seu pas per tot Catalunya.



Es tracta de la primera vegada que un magistrat dicta una mesura cautelar d´aquestes característiques, segons la policia.



Aquest grup criminal especialitzat es dedicava a robar els objectes de valor i diners de l´interior dels vehicles després de distreure als seus ocupants als quals els deien que tenien la roda punxada i simulaven que els estaven ajudant.



Des de l´any passat, els Mossos d´Esquadra han detingut 109 persones, que formaven part de diferents grups criminals, que actuaven a les autopistes.



Els membres d'aquesta organització són quatre persones, d´origen albano-kosovar. En les imatges facilitades pels Mossos, se'ls veu actuant a l'àrea de servei de Garrigàs i a la d'Aiguaviva.





Multireincidents sense accés a l'autopista

Organització itinerant

"Puxarodes"

5.000 euros en només 20 dies

Els agents de la Unitat Operativa de Mobilitat de la Divisió de Transports dels Mossos són el grup policial que ha desarticulat l'organització criminal que furtava a turistes a les àrees de servei de l´AP-7.La investigació, que s´ha allargat al voltant d´un mes, acredita que els detinguts tenen uni escullen víctimes majoritàriament d´origen estranger.La sevaen la comissió reiterada d´aquest tipus de delicte ha comportat que el jutge hagi dictat una ordre d´allunyament de 300 metres de l´AP-7 a tot Catalunya per als integrants d´aquest grup. Per tant, se´ls prohibeix l´accés a aquesta autopista i s´evita que continuïn delinquint. És la primera vegada que un jutge dicta una mesura cautelar d´aquestes característiques.A part de l´els Mossos d'Esquadra iniciat gestions amb els jutjats europeus d´on viuen les víctimes per promoure rodes de reconeixement virtuals i evitar que el cas s´acabi arxivant.Els autors acostumen a robar, molts cops no parlen l´idioma i acostumen a portar grans quantitats de diners.L´organització desarticulada era molt itinerant ja que aprofitava laen què hi ha una major afluència de persones estrangeres a les autopistes per actuar. Posteriorment, i per evitar que la policia els detingui abandonen el país durant un temps i continuen actuant en altres països.De fet, dels quatre detinguts,mentre que la resta s´allotjaven de forma temporal a Catalunya durant el període que s´organitzaven per cometre els furts.En la majoria de casos, que consisteix en que els autors punxen una roda al vehicle de la víctima, posteriorment el segueixen fins que la víctima s´ha d´aturar al voral, moment en que els autors també aprofiten per aturar-se i sostreure els objectes de l´interior del vehicle.En d´altres ocasions, i donat el grau d´especialització adquirit, ja no els cal punxar la roda del vehicle de les víctimes, simplement una vegada que han detectat el vehicle que volen assaltar,Una vegada aturats i amb l´excusa de prestar auxili, els autors distreuen les víctimes mentre aprofiten per sostreure els objectes de l´interior del vehicle.El detinguts, que tenen, llogaven vehicles per cometre els furts. Els investigadors han pogut implicar-los en sis fets comesoscom ara càmeres, telèfons mòbils, tabletes electròniques i/o ordinadors. Els investigadors no descarten que estiguin implicats en més fets ja que el grup actuava diàriament a l´autopista.Un copel jutge va ordenar un registre i entrada judicial al domicili del cap de l´organització, on es van localitzar diners i diversa documentació.