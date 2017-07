Els examinadors convocarà una vaga indefinida a partir del proper 4 de setembre

El col·lectiu d'examinadors convocarà una vaga indefinida a partir del 4 de setembre per protestar per la seva situació. Per aquest motiu també es concentrarà el proper 25 de juliol a les portes de la DGT per protestar contra la seva situació. Aquesta concentració és una més de les accions reivindicatives que porten a terme dins la seva lliuta per "dignificar el seu lloc de treball amb el reconeixement de la responsabilitat, els riscos i el treball a la intempèrie que comporta la seva feina".