Salut reforça amb 25 professionals els CAP gironins

El Departament de Salut preveu reforçar els equips d'atenció primària de Catalunya amb 500 professionals més abans que acabi l'any en el marc de la nova Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària (Enapisc). Segons va detallar ahir el conseller de Salut, Toni Comín, al Parlament, ja s'han començat a invertir 12,5 milions d'euros per incorporar a les plantilles uns 300 efectius, dels quals 25 són als centres d'atenció primària de Girona.

En resposta a una pregunta parlamentària, el titular de Salut va emmarcar aquest increment addicional de personal en el nou model d'assignació de recursos a les àrees bàsiques de salut, un dels punts més rellevants de la nova Estratègia nacional d'atenció primària i salut comunitària que impulsa la Generalitat.

«Amb 12,5 milions d'euros d'aquest nou model que ja s'estan invertint, ja estan incorporant a les plantilles d'atenció primària uns 300 professionals més a Catalunya», va subratllar el conseller., que va detallar que, a més dels 25 de Girona, se n'han sumat 19 més a Barcelona, 13 a la Catalunya Central, 58 a la Regió Metropolitana Sud, 122 a la Regió Metropolitana Nord, 11 a Terres de l'Ebre, 25 a Lleida i 24 a Tarragona. En aquest sentit, segons Comín, a finals d'any aquest increment arribarà a ser de 490 professionals.

«Això és l'Enapisc. Són fets, no paraules. Nosaltres fem plans que es despleguen i que ens fan acomplir amb el que els professionals ens demanen», va apuntar el responsable de Salut. «Que la primària és una prioritat per a nosaltres ho demostra que al pressupost del 2017 els recursos creixen gairebé un 2,5% més, el doble que l'atenció hospitalària», va exemplificar.

Des del Departament de Salut recorden que el nou model d'atenció primària té com a prioritat potenciar la seva orientació des de la comunitat amb una inversió de 397 milions d'euros, el que li permetrà incrementar el seu pes pressupostari i passar de l'actual 16% al 20% del total destinat a serveis assistencials.

Aquests nous recursos econòmics es traduiran en un centenar d'accions, com la incorporació de 5.300 professionals, programes formatius sabàtics per als treballadors o l'elecció del director de l'equip d'atenció primària per part dels mateixos professionals.

L'Estratègia Nacional d'Atenció Primària és fruit d'un procés participatiu en què s'han recollit experiències i opinions de 500 persones, entre professionals assistencials, pacients, societats científiques i altres actors del sistema sanitari, que ha durat un any.