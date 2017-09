Anul·len una reserva d'hotel perquè coincideix amb la data del referèndum

Tot estava a punt. La reserva, feta i l'hotel preparat per rebre un grup de 30 francesos coincidint amb la data de celebració del referèndum, l'1 d'octubre. Les coses, però, s'han torçat aquesta setmana quan els responsables de l'hotel han rebut un correu electrònic en què els anul·laven la reserva.

Es tracta d'un grup d'una trentena de persones que havien organitzat una estada de quatre dies a Catalunya i s'havien d'allotjar a l'hotel Rosa dels Vents de Sant Antoni de Calonge. Les explicacions són ben clares. Els quatre dies de viatge coincideixen amb la data del referèndum de l'1 d'octubre. Un dels organitzadors del viatge explica en el correu que «els dirigents polítics [de Catalunya] han decidit unilateralment fer un referèndum per a la seva independència d'Espanya».

La missiva afegeix que «aquest referèndum ha estat considerat il·legal pel Govern espanyol» i «per a alguns es tracta d'un cop d'estat». El signant de la carta creu que la convocatòria de l'1-0 pot incomodar algunes de les persones del viatge i assegura que el seu deure «és anticipar situacions que poden ser desagradables per als nostres convidats». Amb aquests arguments, l'organitzador, tot i reconèixer que li «sap greu», es veu en «l'obligació d'anul·lar la reunió».

En el correu electrònic -reproduït en aquesta pàgina-, afirma que durant els dies d'estada a Catalunya s'havia programat una visita d'un dia a Barcelona per a aquells «participants que encara no coneixen aquesta ciutat». Aquesta planificació ha quedat en un no-res per a la trobada d'aquest any, tot i que els organitzadors esperen poder tornar a Sant Antoni de Calonge l'any 2018. O almenys així ho diuen a la carta.