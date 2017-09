Les donacions de sang creixen un 20% respecte a l'estiu passat

Les donacions de sang a les comarques gironines han crescut un 20% aquest estiu respecte al de l'any passat. Segons les dades del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la campanya d'estiu #amicspersempre que va començar el 17 de juliol i es va allargar fins al 31 d'agost ha arribat a les 3.273 donacions, 541 més que ara fa un any, quan en els mateixos dies en va registrar 2.732. En total, es van aconseguir 2.737 donacions a les unitats mòbils que han recorregut la demarcació i 536 més la seu fixa del Banc de Sang a l'hospital Josep Trueta de Girona, on aquests mesos hi ha hagut voluntaris repartint fulletons i informant les persones que passen pel centre hospitalari per promoure aquest gest altruista.

La xifra assolida és, en part, fruit de la resposta solidària de la ciutadania als atemptats de Barcelona i Cambrils. Van ser molts els ciutadans que van voler ajudar les víctimes acostant-se als bancs de sang d'arreu del país per assegurar que no faltessin reserves de sang per atendre-les. A les comarques gironines, com va explicar Diari de Girona, durant la setmana posterior als atacs del 17 d'agost es van assolir 615 donacions: 179 a l'hospital Trueta i 436 a les campanyes mòbils.

A banda de l'efecte dels atemptats, des del Banc de Sang també destaquen que l'increment de donacions també s'ha produït gràcies al fet que les col·lectes de sang organitzades en municipis de la Costa Brava com Palamós, Sant Antoni de Calonge o Blanes han funcionat molt bé.

I és que si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya va a Mahoma, per això, com cada estiu, les unitats del Banc s'han traslladat als punts que concentren més població, com els passejos i les places més concorregudes de la Costa Brava o una campanya especial a la Vall de Núria. Arreu de la província s'han organitzat una seixantena de campanyes de recollida de sang; algunes de noves, com la crida conjunta dels càmpings de Sant Pere Pescador per buscar la participació dels campistes o a la Fira Medieval de Castell d'Aro, que per primera vegada ha acollit un bus de donació.

Amb aquests registres, el Banc de Sang de Girona ha arribat a les xifres previstes a l'inici de la campanya estiuenca, quan va fer una crida per sumar 3.300 donacions per fer front a la disminució de donants de l'estiu, ja que es calcula que el canvi d'hàbits i les vacances fan recular la participació entorn d'un 30%.



Rècord de donació pels atacs

Al conjunt de Catalunya, 29.500 persones han donat sang en el marc de la campanya #amicspersempre, un 14% més que en el mateix període de l'any passat. Com en el cas de Girona, aquest rècord de donacions a l'estiu s'explica sobretot per la solidaritat ciutadana en els dies posteriors de l'atac, ja que entre el 17 i el 24 d'agost més de 8.500 persones van donar sang, el doble del que seria habitual en aquesta èpica.

L'increment es va notar sobretot als hospitals que tenen espai diari de donació, especialment als de Barcelona -Sant Pau, Clínic i Vall d'Hebron-, que van registrar cues de donants i van allargar els horaris per poder-los acollir. Així, el mateix dia de l'atemptat l'hospital de Sant Pau va tancar a les 4 de la matinada per atendre els donants i el Clínic va obrir fins i tot en diumenge.

També hi va haver més afluència de donants a les unitats mòbils, que van superar en un 15% de mitjana les previsions que s'havien formulat. Així, del 17 al 24 es van sumar 3.338 donacions en les més de 40 campanyes que va organitzar el Banc de Sang.

Van donar sang persones nascudes en 71 països diferents, segons les dades recollides per la institució. D'aquests, els donants de fora d'Espanya van ser 577, tres vegades més del que és habitual. La nacionalitat majoritària va ser la marroquina (14%), seguida de l'argentina (9%) i la italiana (8%).

Bancs de sang de la resta de l'Estat, com els de Madrid, Galícia i les illes Balears entre d'altres, van posar a la disposició del Banc de Catalunya les seves reserves. Tot i això, no van ser necessàries, ja que el dia 17 d'agost hi havia suficients reserves per atendre qualsevol contingència i de fet, prou sang per atendre les necessitats habituals dels hospitals durant set dies, una situació de reserves normals.

Amb tot, des del Banc de Sang recorden que la donació és un hàbit cívic que cal mantenir per garantir l'estoc. Durant aquest setembre s'han programat més de 300 col·lectes per tot Catalunya i també es pot donar en hospitals com el Trueta.