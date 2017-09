Les bandes de percussió fan retrunyir la ciutat

Concentració i cercavila de bandes de percussió Set bandes amb noms com Trenkabaketes i del Pont es van reunir a la plaça del Carme, on van començar els moviments al so dels timbals.

Després, les bandes van fer la cercavila per una carrers animats per la gent que ahir va anar a celebrar el primer dia de les Festes del Tura