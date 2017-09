L'últim episodi de pluges deixa 22 litres en només mitja hora al Ripollès

L'últim episodi de pluges que s'ha viscut a les comarques de Girona durant les últimes hores ha afectat sobretot les comarques de la Selva, el Ripollès i la Garrotxa.



Aquestes pluges van provocar imatges com les que es van poder veure ahir al vespre al polígon de Sils, els embornals no donaven l'abast per la gran quantitat d'aigua.





22 litres en mitja hora

Estimació de la pluja acumulada durant les últimes 24 hores. En alguns punts les quantitats recollides han superat l'estimació#meteocat pic.twitter.com/gBtSIuX8qp — Meteocat (@meteocat) 7 de setembre de 2017

arran d'aquestes inclemències meteorològiques.I que va afectar inicialment fins a 2.200 clients que van quedar-se sense llum arran de laque va afectar un seccionador de la infraestructura.Inicialment, tot eren clients de Maçanet i Tordera. I segons la companyia,I que pels volts de tres quarts de set només quedaven 28 clients sense, entre ells els del veïnat de Martorell de Maçanet, on hi ha masies disseminades. A les deu del matí, assegura Endesa,Aquestes pluges han obligat elsa fer tres sortides durant la nit i matinada. Una a Lloret de Mar per una banyera embussada arran de l'aigua, l'altra a Breda en una fàbrica que tenia dos dits d'aigua però on al final no la van poder bombar perquè hi havia poca aigua i finalment, a Vidreres, per l'acumulació d'aigua en una zona inundable de la C-35.Cal destacar que al Ripollès, adurant l'episodi d'ahir, segons el Meteocat, van arribar aEn aquest punt de la geografia gironina, van caure un total de 31,8 litres en les últimes 24 hores.les Planes d'Hostoles amb 38,5 litres; Breda amb 26,5 litres; Vilobí d'Onyar amb 20,3 litres; Fogars de la Selva amb 18,5 i Santa Coloma amb 20. A la Garrotxa, les tempestes també van descarregar i van caure 25,6 litres, a la Vall d'en Bas.