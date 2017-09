Festival de música jove

Amb el mocador el coll i el barret al cap, grups de joves sopaven a les terrasses dels establiments o es passejaven pels carrers amenitzats per les bandes de percussió. Eren els moments que precedien la primera nit de les Festes del Tura.

Una nit amb actuacions de jumpack i DJ Residents a l'espai Líquid, Liliense & Picadilly a la plaça de l'emblemàtic espai cafè 6T7 i concert del grup Xucu-pà al Firal o concert amb Big, Black, Rihn a la plaça Capdenmàs,

La major part d'aquests actes van tenir lloc al voltant de la mitjanit.

La simultaneïtat d'actes caracteritza les Festes del Tura que, en els últims anys, s'han convertit en un festival musical per a joves de tot Catalunya.

Un festival que es caracteritza per una qualitat estudiada d'un any per altre per un coordinador musical premiat, Jordi Serrat, que tot l'any segueix festivals i concerts per escollir grups.