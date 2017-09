Ryanair cobrarà un suplement als viatgers que pugin dos embalums a la cabina

Els passatgers de Ryanair hauran de pagar un extra per poder portar a bord dues bosses d'equipatge de mà a partir del proper 1 de novembre, va anunciar ahir l'aerolínia irlandesa de vols de baix cost.

D'acord amb aquesta mesura, només els viatgers amb embarcament prioritari, que inclou Plus, Flexi Plus i Family Plus, podran pujar a l'avió amb una bossa i una maleta de mà, un servei que costa cinc euros addicionals quan s'efectua la reserva del bitllet o sis euros si s'afegeix després. «Tots els altres clients (sense embarcament prioritari) podran pujar un sol embalum petit a l'avió, mentre que l'embalum més voluminós haurà de baixar-se a la bodega, lliure de càrrecs, en la porta d'embarcament», va explicar Ryanair en un comunicat.

Aquests canvis en la política d'equipatges formen part del seu programa d'atenció al client Sempre Millorant i l'objectiu és «animar els usuaris a facturar el seu equipatge i reduir el nombre de passatgers amb dues maletes o embalums en les portes d'embarcament».

Segons Ryanair, l'alta ocupació dels seus avions, que a l'agost va arribar al 97%, implica que «massa clients transporten els dos embalums permesos com a equipatge de mà lliure de càrrec» i, en conseqüència, es redueix l'espai en els compartiments de cabina, «la qual cosa està generant molts retards en embarcaments i vols».

«Per animar els clients a facturar algunes maletes», va assenyalar l'aerolínia, el pes de l'equipatge facturat permès augmentarà de 15 a 20 quilograms per a totes la maletes, la qual cosa costarà 25 euros a partir de novembre, deu euros menys que fins ara.

«Aquests canvis en la política d'equipatges suposaran a Ryanair una despesa de 50 milions d'euros anuals en termes de reducció de les tarifes de facturació d'equipatge», va indicar en la nota el seu director de comunicacions, Kenny Jacobs.

No obstant això, va precisar el directiu, la possibilitat de facturar equipatge més voluminós «animarà més» usuaris a contractar aquest servei, la qual cosa «reduirà l'alta quantitat de clients amb dos embalums en les portes d'embarcament».

«Esperem que disminuint a un la quantitat d'embalums permesos a bord per a tots els clients sense embarcament prioritari es podrà accelerar el procés d'embarcament dels vols i eliminar els retards en aquests», va afegir Jacobs.



Dues cues diferents

Els passatgers amb embarcament prioritari podran per tant embarcar amb dos embalums o bosses de mà, però hauran d'estar dins de les mesures que estipula la companyia: l'embalum gros podrà mesurar com a màxim 55 cm x 40 cm x 20 cm, i el de mida petita, 35 cm x 20 cm x 20 cm. Si un dels dos passa d'aquestes mesures haurà d'anar a la bodega.

A la porta d'embarcament es faran dues cues, una de clients amb prioritat d'embarcament -amb dos embalums a la mà- i una altra dels viatgers sense prioritat.