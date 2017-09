Activitats infantils

Espai Caricatura´t Escola cor de Maria

Durant tot el matí d´ahir, va haver-hi jocs infantils al patí de l´Escola Cor de Maria. Són jocs i activitats relacionades amb les Festes del Tura. En el cas de la imatge, es tracta del taller de castells humans organitzat per la colla castellera ells Xerrics d´Olot.

A més de castells, hi va haver tallers de fusta amb tombs creatius.

A la tarda van haver-hi tallers de creació d´elements de la faràndula, a càrrec de l´Escola Municipal d´Expressió Artística.

L´Espai Caricatura´t durarà cada dia de les festes, perquè els nens i nenes tinguin una àrea de lleure durant els matins i tardes abans dels actes.

Concerts

Bigblack Rhino Plaça capdenmàs

A efectes pràctics, segons el coordinador musical de les Festes del Tura, Jordi Serrat, les nits són un festival. En el cas de la fotografia es pot veure un moment de l´actuació de Bigblack Rhino, a mitjanit, a la plaça Capdenmàs van interpretar temnes com You Got no Love .

D´altres grups de la nit d´ahir varen ser els Xucupà al Firal a les 12 de la nit. Els garrotxins varen presentar temes com Vine a marina amb mi. Lletres amb regust de la Garrotxa pel seu invent, el rock bacó. També van actuar Beat Bang, Ebri knigth, Motorhits o Ovella Xao. Tots varen saber agradar a públics diferents.

Balls de saló

Love Me Tender sala el torín

Els balls de saló van tenir lloc a la Sala el Torín, al Puig del Roser. Música instrumental per tocar temes dels inicis del rock and roll i per donar les passes dels tangos, els valsos i el pasdoble, swing, rumba, bolero i ball del fanalet.

En una sala àmplia i amb capacitat per molta gent, les parelles van tenir lloc per ballar i fer autèntiques exhibicions de ball de saló.

Els balls de saló s´han convertit en un clàssic de la primera nit de les Festes del Tura. Ahir n´hi va haver amb els coneguts Genions i per dissabte a les 22 hores han programat una sessió de ball amb el grup Giravolt.

Cercavila insòlita

La DINAMO El firal i la plaça del rector ferrer

La DINAMO una banda musical muntada en un mecanisme develocipedes a l´estil de la pel·licula Mad Max va assombrar i alegrar els vianants que passejaven pel Firal. És més, els va entusiasmar fins al punt que van seguir en cercavila multitudinària el grup fins a la plaça Rector Ferrer. En aquest lloc, els músics van baixar de les bicicletes, es van posar en horitzontal i van començar a tocar i cantar melodies alegres. La gent va fer servir les escales de Sant Esteve per seients. Així es va formar una espècie de teatre romà improvisat, però molt efectiu.

Exposicions

Quim Roca Mallarach can trincheria

Molta gent a la presentació del llibre Atraccions del fotògraf olotí Quim Roca Mallarach. Es tracta del responsable de la secció de fotografia de l´Arxiu de la Garrotxa. En el llibre publicat per l´Editora de Batet, Roca mostra unes quaranta imatges de l´ambient de les atraccions de les festes d´Olot. L´autor ha passat anys a les atraccions de les Festes del Tura d´Olot per capturar les persones sense alterar la vida que passa a l´entorn de les tómboles, els cavallets, les sènies, els balcons mecànics, els braços penjants i els avions fixats. Homes i dones, joves o vells de tots els orígens del món entre atraccions.